Il match del Castellani è uno scontro diretto per la salvezza.

10 ore fa di Alessandro Naimo

Empoli-Bologna, gara valida per la 15ª giornata di Serie A, si configura come una partita decisiva per la lotta salvezza. I padroni di casa sono attualmente 17esimi con 13 punti e si presentano alla gara dopo il pareggio di Ferrara contro la SPAL. Il Bologna invece nell'ultimo turno ha subito la pesante sconfitta per 4-1 ad opera della Sampdoria, ed è sotto i toscani in classifica con 11 punti.

Serie A, dove vedere Empoli-Bologna in TV e streaming

La gara tra Empoli e Bologna è in programma domenica 9 dicembre alle 15 al Castellani di Empoli. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Empoli-Bologna in TV e streaming. La gara viene trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN: l'app è disponibile per Smart TV, smartphone e tablet. Chi possiede una TV che non supporta l'app ufficiale, può utilizzare il proprio smartphone o tablet e collegarlo alla TV con un dispositivo di terze parti come il Chromecast. Inoltre, chi non ha ancora un abbonamento a DAZN, può attivare un mese di prova per vedere Empoli-Bologna gratis in streaming. Dopo trenta giorni, il servizio si rinnoverà a 9.99 euro al mese.