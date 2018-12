L'Apache parla a poche ore dalla finale di ritorno di Copa Libertadores.

7 ore fa

Ci siamo, alle 20.30 River Plate e Boca Juniors si affronterannno al Santiago Bernabeu di Madrid, nella finale di ritorno della 59esima edizione della Copa Libertadores. Tra le fila degli Xeneizes non dovrebbe giocare dal 1' Carlos Tevez, a formare il tandem d'attacco dovrebbero essere Benedetto e Abila.

Ma con ogni probabilità l'Apache troverà spazio a partita in corso come successo nella gara d'andata a La Bombonera, terminata 2-2. Proprio l'argentino ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha immaginato il suo futuro in caso di vittoria.

Per lui sarebbe la seconda Libertadores dopo quella messa in bacheca nel 2003 contro il Santos. A 34 anni per Tevez sarebbe difficile chiedere di più, per questo potrebbe prendere una decisione molto importante al termine del match.

River-Boca, Tevez: "Se vinco il Superclasico potrei ritirarmi"

A Infobae, Tevez ha dichiarato:

Trionfare e ritirarmi nel momento più bello della mia carriera è la cosa che più desidero al mondo. Lo sogno e ci spero. Sì, credo proprio che se dovessi vincere di nuovo la Libertadores mi ritirerò. Dopo un successo simile non avrei più nulla per cui lottare