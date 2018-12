L'ex nazionale inglese racconta al Sun un incredibile episodio risalente al 2006: "La gente piangeva e pregava: poteva essere una tragedia".

di Andrea Bracco

Ve lo ricordate il Mondiale del 2006? Probabilmente sì, per svariati motivi. Il primo è legato alla vittoria finale dell'Italia, con Fabio Cannavaro, Marcello Lippi e tutto il resto della squadra unita sul palco dell'Olympiastadion ad alzare la Coppa del Mondo. I più attenti però si ricorderanno anche dell'Inghilterra, una delle squadre più talentuose a prendere il via in quel torneo organizzato dalla Germania. La selezione britannica era rappresentata da una delle generazioni migliori della storia per quanto riguarda il calcio inglese.

Erano infatti in molti a pensare che l'Inghilterra potesse finalmente tornare in cima al mondo a quarant'anni dalla sua prima (e unica) vittoria. Quello era un gruppo qualitativamente completo in ogni reparto: c'erano i vari John Terry, David Beckham, Paul Scholes, Wayne Rooney e Frank Lampard. Ma soprattutto c'era Rio Ferdinand, uno dei leader carismatici e tecnici di un'Inghilterra che proprio in quegli anni poteva contare in squadra su un nucleo di calciatori molto importanti, tutti all'apice delle rispettive carriere.

È stato proprio Ferdinand a raccontare un episodio tanto curioso quanto inquietante su quella trasferta tedesca, una vicenda legata al volo di ritorno Berlino - Londra sull'aereo che avrebbe riportato gli inglesi a casa dopo l'eliminazione da parte del Portogallo. Un episodio che, ancora oggi, fa riaffiorare in mente ricordi spaventosi.

A volte ci penso ancora e non nascondo che ci sono delle notti in cui faccio fatica ad addormentarmi.

Rio Ferdinand shock: "Urlavano tutti, pensavo fosse la fine"

Ferdinand ha raccontato al Sun che il jet sul quale tutta la nazionale inglese stava volando per rientrare a casa ha rischiato di schiantarsi. Proprio così, di schiantarsi:

Quando siamo partiti si capiva che ci sarebbero state parecchie turbolenze. Il tempo era davvero brutto ma nessuno di noi si è preoccupato, però a un certo punto sembrava veramente finita.

Il mezzo ha iniziato a perdere quota poco dopo il decollo. Ferdinand ha raccontato gli attimi di panico vissuti da lui e da tutta la gente a bordo del jet, comprese le hostess che - confessa l'ex giocatore del Manchester United - si guardavano spaventate senza poter fare nulla:

Se vuoi capire quanto la situazione sia seria devi sempre guardare le hostess. Io l'ho fatto e ho visto le loro facce pietrificate: stavano sedute e si guardavano terrorizzate. Qualcosa non andava. Io sono un tipo tranquillo ma in quel caso ho pensato: c***o, stavolta è la fine.

Il racconto di Ferdinand prosegue con la descrizione di tutto ciò che lo circondava. Per esempio, l'aereo si muoveva talmente tanto che a un certo punto i bagagli sono usciti dalle cappelliere, aprendosi e invadendo il corridoio:

C'era tanta agitazione. Tutti piangevano e ho visto chiaramente anche gente che pregava. È stato veramente un incubo.

Un incubo, sì, ma con un fortunato epilogo: i piloti, grazie ad alcune manovre provvidenziali, alla fine sono riusciti a portare il jet in salvo atterrando all'aeroporto di Heathrow senza che nessun passeggero riportasse danni fisici.

La strage sfiorata e l'amicizia con Lampard

Se l'aereo che riportava l'Inghilterra verso Londra si fosse schiantato, il calcio inglese avrebbe salutato una delle generazioni più forti di sempre, della quale faceva parte gente che globalmente aveva accumulato centinaia di presenze con la maglia dei Tre Leoni. Ferdinand ha poi raccontato del rapporto con i suoi compagni di squadra:

Ricordo perfettamente che sul volo ero vicino a Rooney, Lampard e alle loro compagne. Io stavo sempre con Frank, siamo grandi amici anche fuori dal campo. In nazionale abbiamo sempre condiviso anche la stanza: non russava molto, ma ogni sera mi svegliava a mezzanotte per andare in bagno.

Ferdinand, 81 presenze con la nazionale, è cresciuto nelle giovanili del West Ham assieme al fratello Anton, per poi consacrarsi nel grande calcio grazie al Manchester United. Nel 2006 era nel pieno della sua carriera, tanto che in quel periodo era considerato uno dei migliori difensori centrali del mondo. Questo però non aiutò l'Inghilterra, che in Germania venne eliminata ai quarti di finale dopo aver perso ai rigori contro il Portogallo:

Avevamo tutto per vincere il torneo: per noi fu un Mondiale sfortunato.

In campo sicuramente. Ma su quel jet la fortuna è stata decisiva, proprio come uno dei suoi tackle.