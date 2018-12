Il Napoli travolge il Frosinone e rimane a -8 dalla Juventus, mentre le due squadre romane trovano due beffardi pareggi.

La rassegna stampa sportiva di domenica 9 dicembre è caratterizzata dai titoli dedicati ai risultati del sabato di Serie A in cui si sono giocati 3 anticipi. Nel primo il Napoli ha travolto il Frosinone con un netto 4-0 nonostante una formazione molto rimaneggiata in vista della decisiva sfida di Champions League in casa del Liverpool: grazie al poker rifilato ai ciociari la squadra di Ancelotti è riuscita a rimanere a 8 punti di distanza dalla capolista Juventus. Nella rassegna stampa trovano spazio anche i beffardi pareggi delle due squadre romane, con la Roma che si è fatta rimontare 2 gol dal Cagliari, capace di trovare il pareggio all'ultimo secondo e in 9 uomini grazie alla rete di Sau. Ancora più rocambolesco il 2-2 fra Lazio e Sampdoria dove i blucerchiati sono andati in vantaggio con Quagliarella prima delle due reti dei biancocelesti, l'ultima delle quali al sesto minuto di recupero su calcio di rigore trasformato da Immobile. Al 99esimo però è arrivato il gol di Saponare che ha fissato il risultato sul definitivo 2-2. La prima pagina Gazzetta dello Sport si concentra invece sul Milan che oggi può allungare sulla Lazio e avvicinarsi all'Inter.

Passando ai giornali spagnoli, le aperture sono dedicate al Barcellona che ha mantenuto la testa della classifica in Liga (addirittura allungando il vantaggio sul Siviglia secondo) grazie al roboante 4-0 arrivato nel derby contro l'Espanyol: a guidare la squadra allenata da Valverde è stato il solito Leo Messi, autore di una doppietta, con le altre due reti messe a segno da Dembélé e Suarez.

Per quanto riguarda le testate madrilene, i titoli delle prime pagine si dividono fra il Real Madrid e la Copa Libertadores. Oggi pomeriggio la squadra di Santiago Solari scenderà sul campo dell'Huesca in cerca di una vittoria che regalerebbe ai Blancos il quarto posto nel campionato spagnolo, mentre questa sera al Santiago Bernabeu si giocherà la partita di ritorno della finale di Copa fra Boca Juniors e River Plate.

