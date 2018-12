Diventato famoso nel 2016, dopo essere riuscito a incontrare la stella del Barcellona il bimbo afghano è stato costretto a fuggire a lungo insieme alla sua famiglia. Ha ritrovato i cimeli donati dal campione, ma la situazione resta difficile.

Tutti quelli che continuano a sostenere che il calcio è soltanto un gioco potrebbero cambiare idea nel venire a conoscenza della storia del piccolo Murtaza Ahmadi, bimbo afghano che passava le sue giornate prendendo a calci un pallone e indossando la maglia del suo idolo, la stella del Barcellona e dell'Argentina Lionel Messi.

Una passione, quella per il calcio e per il fenomeno argentino, che permetteva a Murtaza di non pensare alle bombe, alla guerra sempre più vicina, una passione che fu immortalata da alcune fotografie che nel 2016 fecero immediatamente il giro del mondo: la visione di questo bambino che inseguiva un pallone, immedesimato nel suo idolo grazie alla povera maglia che il padre aveva creato per lui partendo da un sacchetto di plastica, era qualcosa che non poteva lasciare indifferenti.

E infatti Messi, colpito dalla passione del piccolo afghano, non restò a guardare: prima fece avere a Murtaza due maglie (una del Barcellona e una dell'Argentina) e un pallone autografati, quindi nel dicembre del 2016 organizzò un incontro, invitando il suo fan sfegatato e la famiglia a una partita in cui sarebbe sceso in campo a Doha. Le immagini fecero il giro del mondo, ma purtroppo il mondo non si fermò: il crescente pericolo di attacchi talebani nella regione di Jaghori, dove risiedevano gli Ahmadi, costrinse la famiglia a una fuga talmente precipitosa da non permettere al bimbo di portare con sé i preziosi cimeli. Oggi, dopo due anni, il ritorno a casa e la scoperta inattesa: le maglie e il pallone sono ancora lì.

Una storia con un lieto fine tutt'altro che scontato e del resto ancora da scrivere: da quando è diventato famoso, il piccolo Murtaza e la sua famiglia si sono trovati costretti a una vita tutt'altro che facile, costretti a fuggire dopo l'avanzata dei talebani in quella che un tempo era considerata una delle regioni più sicure dell'Afghanistan e la costante ricerca da parte dei fondamentalisti del piccolo fan di Messi con lo scopo di rapirlo o persino ucciderlo.

La famiglia Ahmadi, di etnia Hazara, poche settimane dopo l'incontro con l'idolo del piccolo Murtaza si è rifugiata in Pakistan: restare a casa non era più sicuro, erano sempre più numerosi i raid di malintenzionati che cercavano specificatamente il piccolo fan di Messi o che minacciavano papà Mohammad Arif. Il quale, quando sentì che gli spari dei talebani erano sempre più vicini a casa, finì per vendere tutto quello che aveva per tentare di portare la famiglia in salvo.

Getty Images Durante il regime talebano in Afghanistan, dal 1996 al 2001, fare sport era proibito e gli impianti dedicati venivano utilizzato per le esecuzioni pubbliche.

Dopo due anni in Pakistan i soldi sono finiti, così gli Ahmadi, dopo aver tentato inutilmente di fuggire verso gli Stati Uniti, sono stati costretti a tornare in Afghanistan riuscendo addirittura a mettere piede tutti insieme per qualche giorno nella vecchia casa. Qui Murtaza ha ritrovato le maglie lasciate incustodite e che il destino ha voluto restassero con lui. Nonostante la milizia afghana sia riuscita nel frattempo a respingere i talebani, restare dove il piccolo è cresciuto sarebbe troppo pericoloso.

Così mentre il padre è rimasto a Jaghori per lavorare come agricoltore, il bimbo e la madre si sono rifugiati a Kabul, dove vivono in una stanza senza riscaldamento: Murtaza non può andare a scuola e quando si sposta con mamma Shafiqa lei è costretta a nascondergli il volto con una sciarpa. Il timore che qualche malintenzionato lo riconosca e tenti di fargli del male è altissimo, e quella che poteva essere una favola si è trasformata in una specie di incubo per una famiglia che oggi confessa di avere spesso desiderato che tutto questo non fosse mai accaduto.

Forse Murtaza è ancora troppo piccolo per rendersene conto, forse quelle maglie che non può indossare in pubblico, quei cimeli che il destino ha voluto ritrovasse dopo ben due anni, gli ricordano il momento più bello della sua vita, quello in cui era abbracciato al grande Leo Messi e non avrebbe mai voluto lasciarlo. Gli ricordano che niente è impossibile. E tanto gli basta per sopportare tutto il resto: le fughe, l'incertezza, la paura negli occhi dei genitori. In attesa, magari, di poter tornare a prendere a calci un pallone.