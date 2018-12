Il pilota vince l'edizione 2018 dell'evento su quattro ruote, ma non mancano le critiche per aver scelto una WRC Plus "maggiorata".

un'ora fa di Luigi Ciamburro

Il Monza Rally Show 2018 ha avuto un solo protagonista: Valentino Rossi e il suo navigatore Carlo Cassina. Nelle nove Prove Speciali hanno conquistato sempre il miglior crono: al termine del venerdì ha scavato un gap di oltre 7 secondi sul diretto avversario Teemu Suninen, pilota finlandese proveniente dal Mondiale di Rally. Dopo la sesta prova il distacco è lievitato a 49", fino a concludere la sfida con un vantaggio di 1'07"2. Seconda piazza per Suninen, seguito dai fratelli Roberto e Luca Brivio in terza posizione e Alessio Salucci in quarta.

Quinto posto per il nove volte campione del mondo Tony Cairoli, con un gap di 2'52", che si è messo alle spalle Marco Bonanomi e Piero Longhi. Il fuoriclasse della MXGP può comunque vantare di essere stato il più veloce tra le vetture WRC. Snocciolando la classifica finale si nota che, nelle prime quattro posizioni, ci sono tutte e quattro le Ford Fiesta WRC Plus che hanno suscitato non pochi malumori tra spettatori e partecipanti. Le Plus, infatti, sembrano di una categoria nettamente superiore alle tradizionali WRC, sia dal punto di vista della potenza (con 80 CV in più) che dell'aerodinamica.

Gli organizzatori del Monza Rally Show in questi anni hanno fatto gravitare l'evento intorno alla figura di Valentino Rossi ma, in seguito allo scarso apprezzamento riscontrato in quest'ultima edizione, ha promesso radicali cambiamenti dal prossimo anno, con maggior partecipazione di rallysti e una probabile partenza dal centro della città.

Monza Rally Show, Valentino Rossi e la scelta della Ford WRC 'Plus'

Al di là delle polemiche Valentino Rossi centra la settima vittoria al Monza Rally Show, dopo i successi del 2006 e 2007, del 2012 e della lunga scia consecutiva che va dal 2015 ad oggi. La scelta del Dottore di correre con una WRC Plus, molto più potente delle WRC 1.6 utilizzate da Cairoli e la gran parte degli avversari, ha cancellato buona parte dello spettacolo e suscitato qualche polemica, specialmente da parte dello stesso Cairoli. I due campioni, diciotto titoli iridati insieme, si sono incontrati nel paddock brianzolo per uno scambio di caschi.

Abbiamo parlato del mondiale di Cross, del suo avversario che assomiglia un po' al Marquez della MotoGP - ha detto il campione di Tavullia -. Tra me e Tony non ci sono problemi. Gli ho fatto una dedica sul casco, anche lui ha la ‘bega' del decimo titolo. Un bel problema, anche se questo significa che ne abbiamo vinti almeno nove ciascuno.

Sulla scelta della Ford WRC Plus Valentino ha avanzato una questione di stimoli dopo aver gareggiato per tanti anni con le WRC tradizionali, non potendosi lasciarsi sfuggire l'occasione di provare una vettura Plus.

Avevo bisogno di stimoli, spero che il prossimo anno ce ne siano di più così sarà più divertente. Inoltre M-Sport, il team per cui corro, non ha più le vetture con cui corre Cairoli perché è un team ufficiale del WRC e corre con le Plus. Quando smetterò di correre con le MotoGP vorrei fare qualcosa nel Rally. Così faccio un po' d'esperienza.