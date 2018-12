Max Holloway spegne le illazioni, disputando il match più bello della storia dei pesi piuma assieme a Brian Ortega. Ecco i 5 migliori momenti della notte di Toronto.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Preparate le camomille. Se, come noi, avete seguito l'intera card di UFC 231 sicuramente non avrete dormito: come si fa a prendere sonno con dei match di quel livello? Probabile, in primis, che si sia assistito all'incontro più bello della storia delle MMA a 145 libbre: solo il medico ferma un indomabile Brian Ortega, che ne prende davvero tantissime contro un Max Holloway in continua evoluzione e capace di incassare benissimo le martellate di T-City.

Delude clamorosamente Claudinha Gadelha, che cade contro una Nina Ansaroff che compie l'upset della serata, del mese, del semestre e forse della storia delle MMA femminili, ovviamente lontano anni luce da Holly Holm vs Ronda Rousey.

Vincono anche gli idoli di casa, con le MMA canadesi che alzano la testa grazie alle ottime performance di Theodorou, Dawodu e Katona, che trionfano trascinati dal tifo di una Scotiabank Arena vestita a festa per questo penultimo PPV UFC dell'anno. Adesso però mettetevi comodi, sedetevi sulla poltrona della domenica e godetevi la top 5 dei momenti più belli di UFC 231 targata FOX Sports.it.

Getty Images MMA, Max Holloway si impone su Brian Ortega per TKO (stop medico) al quarto round del main event di UFC 231.

THE DADDEST MAN ON THE PLANET. OHANA 👊 https://t.co/0WEV1phUIs — Max Holloway (@BlessedMMA) December 9, 2018

Instant classic: Marreta vs Poster Boy

La main card si apre con uno scontro tra pesi massimi-leggeri che ha fatto diventare brizzolati anche i capelli più colorati. Thiago Santos e Jimi Manuwa se le sono date di santa ragione per un round e spiccioli, con il brasiliano che sembra aver trovato la sua dimensione dopo una carriera da comprimario di lusso nelle 185 libbre. La potenza con cui Marreta si è abbatuto su Poster Boy ha destato quasi terrore per esplosività e ferocia, con il brasiliano che chiude la pratica a 41 secondi dall'inizio del secondo round dicendo a tutti: "Da oggi ci sono anche io, ragazzi".

La rivincita di Gunni

Ciao, sono Gunnar Nelson. Non taglio peso, eppure vinco lo stesso. Se il buon Gunni ci chiedesse di scrivergli la prefazione per una futura autobiografia la apriremmo sicuramente così. Sì perché è assurdo pensare a come questo 77 chili naturale o quasi, pur non adoperando pratiche di taglio del peso come molti suoi colleghi - e ripudiandole con tutto se stesso - riesca a vincere in maniera così dominante. La vittoria contro il Cowboy brasiliano Alex Oliveira ci ha riportato un Nelson in gran forma ed assai migliorato rispetto al match con Santiago Ponzinibbio. La sfida con l'argentino, ricordiamo, fu anche condizionata dai continui eye pokes di quest'ultimo. Proprio per questo, perché non riprovarci?

Claudia, Dhiego e Gilbert, le tre facce del Brasile in Canada

Quarta sconfitta in carriera per Claudia Gadelha. Il ferocissimo peso paglia brasiliano viene surclassato da una Nina Ansaroff che mai ci saremmo sognati di vedere vincitrice alla vigilia. Claudinha, che fino ad allora aveva perso soltanto contro Joanna Jedrzejczyk - due volte - e Jessica Andrade, mostra tutti i suoi limiti ancora una volta, palesando alcuni problemi di crescita al contrario di un Gilbert Burn devastante. Durinho vince e convince contro Olivier Aubin-Mercier, al pari di un Dhiego Lima finalmente risorto dopo due performance opache con il KO su Chad Laprise, arrivato anche con tanto di walk-off post-KO.

Valentina Shevchenko: finalmente una cintura

Adesso possiamo finalmente dirlo: Valentina Shevchenko è una campionessa UFC! La peruviana di origini russe stravince su una coriacea Joanna Jedrzejczyk, già battuta per tre volte nella muay thai e adesso sconfitta anche nell'ottagono. Match quasi a senso unico per The Bullet, che domina JJ soprattutto a terra contenendo benissimo le folate della polacca, che comunque riesce a mettere qualche bel colpo mancando però di incisività. Verdetetto schiacciante, con quei 49-46 che sanno di rivalsa per una atleta troppe volte sfortunata ogni qual volta l'incontro è terminato nelle mani dei giudici.

Welcome to the Blessed Era

Stop alle illazioni, stop ai rumors sui presunti danni cerebrali, stop a tutte le chiacchiere. Dentro l'ottagono Max Holloway fa parlare soltanto i suoi pugni, i suoi calci e la sua grinta: una kickboxing devastante quella mostrata da un Blessed fuori da tantissimi mesi, e che resiste sia ai takedown della pericolosissima - ed imbattuta - cintura nera di BJJ Brian Ortega che ai suoi colpi pesantissimi. Un dominio netto e inequivocabile quello di Holloway, intervallato da qualche colpo pesante da parte di T-City a cui è seguito un ateggiamento assai provocatorio del campione pesi piuma. Alla fine dei giochi saranno i medici a fermare Ortega nell'intervallo tra il quarto e il quinto round, con l'hawaiano che adesso potrebbe anche chiedere un supermatch con Khabib Nurmagomedov o una rivincita con Conor McGregor, stavolta a 70 chili.