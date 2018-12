Ottavo minuto di gioco, cross di Ansaldi dalla sinistra per Iago Falque che a meno di 6 metri dalla porta impatta di testa a colpo sicuro: solo 0,6 centesimi di secondi è il tempo di reazione del portiere del Milan e della nazionale italiana, che con la mano sinistra mette il pallone in calcio d'angolo. Risultato al sicuro e mani nei capelli per i giocatori del Torino. Miracoloso Donnarumma .

Finisce con un pari senza gol il posticipo della 15^ di Serie A tra Milan e Torino. 0-0 e solo un punto in cascina, fallisce dunque la manovra di avvicinamento in classifica ai cugini dell'Inter.

