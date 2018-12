Nel 2003 sono stato molto vicino al PSG. Quando il Milan mi ha acquistato dal San Paolo voleva girarmi in prestito visto che in quel ruolo c'erano già sia Rui Costa che Rivaldo. Poi mi hanno visto giocare meglio e hanno deciso di tenermi a Milanello. È andata bene così, in quella stagione abbiamo vinto lo scudetto.

Ho iniziato a studiare di nuovo per conseguire il diploma in sport. Mi piacerebbe cominciare con il ruolo di direttore sportivo, poi magari un giorno potrei pensare di sedermi in panchina e di fare l'allenatore. Con Leonardo e Maldini ci sentiamo spesso, loro mi danno molti consigli utili per il mio percorso.

Prima del dominio Ronaldo-Messi, interrotto pochi giorni fa da Modric, era stato proprio Kakà a vincere il premio individuale più ambito per un calciatore. San Paolo, Milan, Real Madrid, Orlando City. Un anno fa la decisione di smettere con il calcio giocato, ora è il momento di nuove sfide . Fuori dal campo il brasiliano continua il suo percorso, non può restare lontano da questo mondo.

Per Leonardo, attualmente direttore generale dell'area tecnico-sportiva, si è trattato di un ritorno. Lui che con il Milan ha giocato per cinque stagioni, collezionando 124 presenze. E che ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio sulla panchina di rossonera (2009/2010), prima di passare all'Inter (2010/2011). Poi il cambio di ruolo, diventando il direttore sportivo del PSG, fino alle dimissioni nel settembre del 2013.

L'ex calciatore rossonero sta studiando per diventare direttore sportivo e ha ammesso che lavorare per il club parigino sarebbe un'ottima esperienza: "Ho rischiato anche di giocarci".

