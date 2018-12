I tifosi gialloblù impazziscono di gioia, Benedetto sgrana gli occhi e mostra la linguaccia a Gonzalo Montiel. La sua esultanza fa in fretta e furia il giro del mondo, quell'espressione di chi è in piena trance agonistica non passa inosservata allo sconfinato mondo del web.

