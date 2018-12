Inter, 9 dicembre 2001: Ronaldo torna al gol dopo 749 giorni

Il Fenomeno ritorna al gol nella vittoria nerazzurra a Brescia, 749 giorni dopo l'ultima rete realizzata contro il Lecce nel 1999 e il calvario ai legamenti del ginocchio.

13 ore fa di Alberto Casella

Le date fanno impressione, perché i numeri non mentono. Ronaldo, il brasiliano Luís Nazário de Lima detto il Fenomeno per intenderci, era arrivato all'Inter nell'estate del 1997. Moratti era riuscito a strapparlo al Barcellona per 56 miliardi di lire, circa 28 milioni di euro, in pratica l'intera clausola rescissoria più bonus.

Il presidente voleva proprio lui per assicurare al suo club quel salto di qualità necessario per puntare a quei grandi obiettivi che il presidente nutriva in cuor suo, sulle orme del padre Angelo. I 34 gol realizzati il primo anno, con la conquista della Coppa Uefa, sembravano il viatico perfetto, ma qualche problema di spogliatoio intercorso la stagione successiva e gli incidenti, gravissimi, di quella seguente complicarono il percorso.

Le date, dicevamo: il 21 novembre 1999 l'Inter sotterra il Lecce 6-0. Segnano persino Georgatos, Zanetti e Jugovic, non proprio dei goleador della storia nerazzurra, e Ronaldo realizza la quinta rete prima di lasciare il campo in barella. La diagnosi sarà impietosa: rottura dei legamenti del ginocchio. Primo calvario. Il Fenomeno rientra il 12 aprile 2000 nella finale di andata della Coppa Italia contro la Lazio ma dopo mezz'ora lo stesso ginocchio fa crack e la luce si spegne.

getty Ronaldo durante il lungo percorso di riabilitazione del ginocchio

Se 141 giorni non sono stati sufficienti, il club e il giocatore decidono di abbracciare la linea della prudenza. Ronaldo salta per intero tutta la stagione 2000-01 e rientra all'inizio di quella successiva. Sulla panchina dell'Inter aveva lasciato Lippi al momento del primo incidente, incrociato Tardelli al secondo crack e ora trova Cuper. Non è un rapporto facile quello fra il Fenomeno e l'Hombre Vertical che, almeno all'inizio, cerca di risparmiarlo mentre lui scalpita e soffre per quegli spizzichi di partita, magari a risultato acquisito, che il tecnico gli concede.

getty Sul palco a festeggiare la Coppa Uefa 1997-98. Con Ronaldo si riconoscono da sinistra Colonnese (a metà), Winter, Zè Elias, Zamorano, Bergomi e Galante

Finalmente, il 9 dicembre 2001 Cuper annuncia la formazione dei nerazzurri per la trasferta di Brescia: c'è anche Ronaldo fra quelli che si prenderanno la celebre pacca sul petto dal tecnico all'ingresso sul campo. Al Fenomeno ritorna il sorriso: difficile immaginare quanto possano essere lunghi 575 giorni fra casa, tribuna e panchina, senza i convenevoli con gli avversari e l'arbitro a metà campo nel prepartita, senza schierarsi, in piedi o accosciato, nella foto di rito.

Con lui in campo ci sono Toldo e Zanetti, Vieri e Recoba, Zanetti e anche Gresko - non ancora "lo sciagurato" - mentre nel Brescia di Carletto Mazzone, oltre a un giovanissimo Daniele Bonera in difesa, la coppia d'attacco è formata da Igli Tare e Luca Toni. Il tempo di un paio di scatti d'essai, poi al 19' parte una triangolazione con Bobo che sorprende la difesa della Rondinelle e porta Ronaldo solo davanti a Castellazzi: un'occhiata al portiere già vittima designata, un tocco di destro, non proprio il suo piede preferito, e mentre la palla va in rete il brasiliano può tornare a fare l'Aeroplano, 749 giorni dopo quell'ultima volta a Lecce. Tutto il Rigamonti è in piedi perché la sofferenza avvicina, unisce e allora non importano i colori della maglia: il Fenomeno è già un patrimonio del calcio. Anche uno sanguigno come il sor Carletto gli rende omaggio:

Negli occhi di Ronaldo c'era una gioia che non avevo mai visto in un giocatore che ha segnato un gol. Questa è la rinascita di un ragazzo per bene, prima che di un campione.

getty Ronaldo ha appena segnato a Brescia e festeggia con Di Biagio, Gresko e Recoba

Gol e vittoria

L'Inter vince 1-3, perché dopo il pareggio di Tare ci pensano Vieri e Recoba a completare la festa. Ma è un dettaglio. Quello che conta per Ronaldo è essere tornato a fare quello per cui è nato, segnare gol e deliziare gli appassionati di calcio:

Un gol dopo due anni è davvero importante, l'ho sognato spesso davvero, questo è un momento di poche parole e tanta felicita. È stato tutto bello oggi, perche' il mister mi ha dato fiducia e mi ha fatto giocare dall'inizio e io non ho avuto difficolta' perché la squadra era messa benissimo in campo e mi ha aiutato tanto. Vieri è bravissimo: oggi io e lui abbiamo fatto una piccola prova di quello che potremo fare ancora in futuro.

Il #9Dicembre 2001, un momento atteso per 749 giorni dai tifosi interisti e da tutti gli amanti del calcio: il ritorno al gol del "Fenomeno" @Ronaldo! 😍 ⚫🔵 #ForzaInter pic.twitter.com/TWYkvYKuzg — Inter (@Inter) December 9, 2017

Il nodo di Cuper

Già, e invece proprio quello era e sarà il problema di tutta quella stagione dell'Inter e Cuper non riuscirà a venirne a capo: Bobo e il Fenomeno insieme gli pareva un'eresia, un groviglio inestricabile che gli si ritorcerà contro e di cui finirà per pagare le conseguenze, pesantemente, qualche mese più tardi, il 5 maggio 2002, un'altra data che parla da sola.