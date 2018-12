Lo svedese ha commentato ironicamente l'assegnazione del premio a Modric: "Quindi a competere con Messi non era CR7 ma il Real".

10 ore fa di Daniele Minuti

Uno dei nomi più importanti che non ha potuto vincere il Pallone d'Oro in questo decennio per la dittatura di Messi e Cristiano Ronaldo è sicuramente quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è stato un protagonista del calcio europeo in questi anni ma il binomio della Pulce e CR7 ha monopolizzato il premio.

Questo dominio è stato interrotto da Modric, che è stato il primo dal 2007 a strappare il Pallone d'Oro ai due fenomeni. Ibrahimovic però, che non è di certo uno con i peli sulla lingua, ha commentato ironicamente questa decisione secondo quanto raccolto da Fox Sports Asia.

Ora sappiamo che a vincere i Palloni d'Oro insieme a Messi non era Cristiano Ronaldo ma Florentino Perez.

Una frecciata pesante quella di Ibrahimovic, che lascia intendere come il premio venga quasi assegnato "d'ufficio" ai giocatori del Real Madrid anche se non lo meritano. E forse la dichiarazione del giocatore dei Los Anglese Galaxy è anche detta con un pizzico di rimpianto per quanto fatto in questi anni senza mai sollevare questo premio.