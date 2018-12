Sono sufficienti 2 minuti a Duvan Zapata per portare in vantaggio l'Atalanta alla Dacia Arena, grazie a un gol arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 12' arriva subito il pareggio di Lasagna. nella ripresa segna ancora il colombiano.

Udinese-Atalanta , gara valida per la 15ª giornata di Serie A , vede i padroni di casa reduci dalla vittoria contro la Roma ed il pareggio contro il Sassuolo, ottenuto nell'ultimo turno. La squadra di Nicola vuole mantenere l'andamento delle ultime due gare per cercare di risalire la classifica: il terzultimo posto, attualmente occupato dal Bologna a quota 11 punti, è lontano soltanto due lunghezze. Discorso diverso per l'Atalanta, che nell'ultima giornata ha subito lo stop in casa ad opera del Napoli e che arriva al Friuli con voglia di riscatto.

