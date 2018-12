Dopo un primo tempo chiuso senza reti, sono i neroverdi a passare in vantaggio ad inizio ripresa grazie a Duncan che mette in porta con un gran sinistro all'incrocio dopo una respinta difettosa di Lafont. Babacar raddoppia dopo pochi minuti ma Simeone accorcia. La reazione della Fiorentina viene però arrestata da un altro gol da fuori area, quello di Sensi, che porta il risultato sul 3-1. All'89' dopo l'espulsione di Djuricic, arriva la rete del 3-2 di Benassi, al 97' Mirallas completa la rimonta e fissa la partita sul 3-3 definitivo.

Sassuolo-Fiorentina , gara valida per la 15ª giornata di Serie A , è il lunch match di domenica 9 dicembre. Al Mapei Stadium il Sassuolo cerca la vittoria dopo il pareggio interno a reti bianche contro l'Udinese, mentre la squadra di Pioli arriva con fame di vittoria dopo la sconfitta subita dalla Juventus. Sassuolo e Fiorentina sono divisi in classifica da soli due punti: i neroverdi sono ottavi con 20 punti, mentre i viola si piazzano al 12esimo posto con 18 punti.

