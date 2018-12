Highlights Serie A, Milan-Torino 0-0

Il prossimo impegno del Milan vede la squadra di Gattuso impegnata nel posticipo della 16ª giornata in casa del Bologna, nel match in programma martedì 18 dicembre alle 20.30. Il Torino invece giocherà il derby contro la Juventus sabato 15 dicembre alle 20.30. Ma ecco gli highlights di Milan-Torino:

Milan-Torino è il posticipo della 15ª giornata di Serie A . I rossoneri cercano continuità dopo la vittoria sul Parma di domenica scorsa, e Gattuso può contare sul ritrovato Higuain per cercare di mantenere saldo il quarto posto. Anche il Toro arriva da una vittoria, quella ottenuta in casa contro il Genoa, e cerca di insidiare i rossoneri, distanti solo 4 punti. I granata sono attualmente al sesto posto, e l'obiettivo è quello di mantenerlo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK