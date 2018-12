Dopo 11 minuti il Genoa rimane in dieci per l'espulsione diretta di Domenico Criscito e al 20' Petagna porta in vantaggio la SPAL. Piatek pareggia su rigore al 38'.

Genoa-SPAL, la gara valida per la 15ª giornata di Serie A, è uno scontro diretto per la classifica. I padroni di casa si presentano al Ferraris dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino, mentre la SPAL è reduce dal pari ottenuto contro l'Empoli per 2-2. Solo un punto divide le due squadre in classifica: il Genoa è infatti 14esimo a quota 15, seguita dalla SPAL con 14 punti.

Dopo 11 minuti il Genoa rimane in dieci per l'espulsione diretta di Domenico Criscito e al 20' Petagna porta in vantaggio la SPAL. Piatek pareggia su rigore al 38'.

Nella prossima giornata di campionato, il Genoa sarà impegnato a Roma contro il giallorossi nel posticipo dell'Olimpico in programma domenica 16 dicembre alle 20.30. La SPAL giocherà invece il lunch match delle 12.30, in casa contro il Chievo. Ma ecco gol e highlights di Genoa-SPAL:

