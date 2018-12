Il "Pipa" Benedetto, al quinto gol nei suoi ultimi sei tiri in porta, sblocca il Superclasico al 44', concludendo alla perfezione un contropiede perfetto.

0 condivisioni

36 minuti fa di Alessandro Naimo

River Plate-Boca Juniors è la finale di ritorno della Copa Libertadores 2018: si gioca domenica 9 dicembre alle 20.30, straordinariamente al Santiago Bernabeu di Madrid, su decisione della CONMEBOL, la Federcalcio sudamericana. L'andata alla Bombonera si è chiusa 2-2, risultato che conferisce un leggero vantaggio ai Millonarios: il Boca Juniors, dopo essere passato due volte in vantaggio, è stato rimontando dal River Plate con la rete di Pratto e l'autogol di Izquierdoz. La gara ha visto in tribuna ospiti d'eccezione come Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, invitati direttamente dalla Federcalcio spagnola che ha riservato una prenotazione ai due giocatori.

Il "Pipa" Benedetto, al quinto gol nei suoi ultimi sei incontri della Copa Libertadores, sblocca il Superclasico al 44', concludendo alla perfezione un contropiede perfetto.

Era tanta l'attesa alla vigilia del match: oltre alla fibrillazione per la partita, c'era anche tensione per quanto riguarda i leader più importanti delle barras argentine, che sono arrivati a Madrid con dei biglietti per assistere alla partita. Per quanto riguarda le prossime gare, il prossimo impegno del River Plate dovrebbe essere contro il Godoy Cruz ma la gara è stata rinviata a data da definirsi. Il Boca Juniors tornerà in campo a gennaio, il 27, nel match in casa del Newell's Old Boys. Ma ecco gli highlights di River Plate-Boca Juniors, finale di ritorno della Copa Libertadores:

44' Benedetto