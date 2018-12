A post shared by Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) on Dec 9, 2018 at 11:04am PST

Piccolo "incidente diplomatico", chiamiamolo pure così, per i giocatori della Juventus che sono volati a Madrid per assistere al Superclasico tra River Plate e Boca Juniors. Alle porte del Berbabeu si sono presentati infatti Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin, quattro tra i tanti calciatori che hanno approfittato dell'occasione per assistere dal vivo all'attesissima partita tra le due squadre di Buenos Aires, con in palio la Copa Libertadores.

Ai quattro giocatori della Juventus volati appositamente in Spagna viene negato il permesso per entrare alla partita tra River Plate e Boca Juniors.

