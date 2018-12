Nel Santiago Bernabeu va in scena il secondo atto di un SuperClasico che stabilirà il club campione del Sud America. Milionarios e Xeneizes si sfidano per entrare nella storia.

7 ore fa di Marco Ercole

Stavolta (forse) ci siamo davvero. Al Santiago Bernabeu alle 20.30 andrà in scena l'ultimo capitolo (si spera) di una partita infinita, quella della finale di ritorno di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors.

Dopo quanto accaduto in Argentina, alla fine si è deciso per giocare in Spagna, in un'atmosfera diversa rispetto a quella belligerante che aveva avvolto la sfida inizialmente in programma al Monumental.

Le intemperanze (chiamiamole così) dei tifosi del River Plate avevano infatti impedito il regolare svolgimento della gara e dopo le ipotesi iniziali di slittamento nei giorni successivi, la Conmebol ha optato per la soluzione estera come teatro della partita, provocando non poche polemiche da parte del Boca Juniors, che invece voleva (e vorrebbe tuttora) la vittoria a tavolino.

Probabili formazioni River Plate-Boca Juniors

River Plate (5-4-1): Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Casco, L.Martinez; E. Palacios, E. Pérez, Ponzio, G. Martínez; Pratto.

Boca Juniors (4-4-2): Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Pavon, Barrios, Nández, Perez; Benedetto, Abila.

Dove vedere il Superclasico in tv e streaming

La partita si potrà vedere in esclusiva streaming su DAZN, alle ore 20.30. Ricordiamo, per chi ancora non fosse abbonato, la possibilità di provare i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: nel primo mese il servizio sarà gratuito, mentre a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.