Il Superclasico più importante della storia è rojiblanco: l'ex Pescara Quintero decide un romanzo di 120 minuti. Scopriamo i voti della finale di Copa Libertadores

09 dic 2018 di Stefano Fiori

La Copa Libertadores più importante, discussa e lunga di sempre è rojiblanca. Al Santiago Bernabeu, a migliaia di chilometri da Buenos Aires, il River Plate fa suo il Superclasico dei Superclasicos: contro il Boca Juniors, i Millonarios conquistano il quarto successo nella prima competizione del Sudamerica. Una partita infinita, 120 minuti che incoronano la squadra di Marcelo Gallardo. E che mandano all'inferno calcistico gli Xeneizes, nonostante il vantaggio firmato nel primo tempo dal Pipa Benedetto. A Madrid festeggiano gli acerrimi rivali: il responso che esce dai dai tempi supplementari è 3-1 per il River.

L'1-0 della formazione di Guillermo Barros Schelotto, allo scadere del primo tempo, illude gli azul y oro. Nella ripresa, l'ex Genoa Lucas Pratto ristabilisce i conti: è il prologo a una partita che non vuole saperne di finire. Come se l'esito finale fosse troppo per entrambe le squadre e per i loro tifosi. Ma a Juan Quintero non interessa.

È il bolide dell'ex centrocampista, entrato nel secondo tempo, a decidere il match: una prodezza assoluta, che a conti fatti regala la vittoria al River. All'ultimo istante è poi il Pity Martinez, eletto miglior giocatore della manifestazione, a completare il tabellino. L'apotesi per i Milionari, lo sconforto totale per l'altra metà di Buenos Aires. La finale più travagliata e palpitante è già nella storia. Scopriamo allora i voti, i migliori e i peggiori di River Plate-Boca Juniors: ecco le nostre pagelle.

Getty Images Pugno al cielo per l'ex Genoa: l'1-1 porta la firma di Lucas Pratto

Copa Libertadores, le pagelle di River Plate-Boca Juniors

River Plate (4-1-4-1): Armani 6.5; Montiel 6.5 (73' Mayada 6), Maidana 5.5, Pinola 5.5, Casco 6; Ponzio 5.5 (59' J. Quintero 10); I. Fernandez 7 (B. Zuculini 6), E. Perez 6, Palacios 7.5 (97' J. Alvarez 6.5), G. Martinez 6.5; L. Pratto 7. Allenatore: Marcelo Gallardo 8.

Boca Juniors (4-3-3): Andrada 5; Buffarini 6 (111' Tevez sv), Izquierdoz 5, Magallan 5, Olaza 5; Nandez 7, Barrios 4.5, Pablo Perez 6.5 (89' Gago 5.5); S. Villa 5.5 (96' Jara 6), Benedetto 7 (62' Abila 5), Pavon 5. Allenatore: Guillermo Barros Schelotto 4.5.

Getty Images La linguaccia a Montiel per festeggiare il gol: Benedetto tra i protagonisti del Superclasico

I migliori

Quintero 10

Non può esistere altro voto, per chi decide il Superclasico più importante della storia. Un sinistro pazzesco, forte e preciso, che spacca la porta alle spalle di Andrada. L'hombre del partido è proprio l'ex centrocampista del Pescara. Mai mossa fu più azzeccata per Gallardo: è il cambio che cambia tutto. Nella parte biancorossa di Buenos Aires, gli erigeranno una statua.

Palacios 7.5

Quel tacco per Nacho Fernandez, al Bernabeu poi: se il Temple aveva deciso di far innamorare il Real Madrid, ci è riuscito in pieno. A 20 anni gioca una finale che migliaia di colleghi hanno solo potuto sognare: ne diventa protagonista con la giocata che impreziosisce l'1-1 di Pratto. Il classe 1998 è pronto per l'Europa.

Pratto 7

Un ex Genoa che segna agli Xeneizes: il Superclasico racconta anche questo. Prima reclama il rigore per l'entrata kamikaze di Andrada, poi si vendica con gli interessi: è lui a concludere la splendida triangolazione Fernandez-Palacios, per il gol che riapre la partita.

Benedetto 7

Aveva un conto in sospeso con Armani, quel tiro murato all'andata gli ribolliva nel sangue. Il Pipa spetta 44 minuti per la prima occasione, non la sbaglia: un piattone di freddezza, che non lascia scampo al portiere rojiblanco. Sui social, la linguaccia all'indirizzo di Montiel diventa virale alla velocità sulla luce. Al 62' lascia poi il campo a "Wanchope" Abila. A segno anche alla Bombonera un mese fa, chiude la Copa Libertadores con 5 reti: fino alla semifinale non aveva ancora segnato. Trascinatore.