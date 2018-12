I bianconeri vincono lo scontro diretto contro l'Inter e sembrano ipotecare lo scudetto. La Roma è in crisi, Lazio e Milan balbettano. Quarto pareggio di fila per il Chievo.

09 dic 2018 di Elmar Bergonzini

La Juventus non si ferma più. La squadra di Allegri stabilisce un nuovo record per la Serie A: mai nessuno aveva conquistato 43 punti dopo le prime 15 giornate. Nei migliori cinque campionati d'Europa nessuno ha mai fatto meglio. Questa squadra dà effettivamente l'impressione di poter fare la storia. Non soltanto per quel che riguarda la classifica della Serie A.

L'unica squadra che tiene il passo della Juventus è il Napoli, che nella classifica della Serie A è però a -8. Contro il Frosinone la squadra di Ancelotti ha dimostrato di essere in palla e di saper trovare la giusta concentrazione anche a pochi giorni dalla sfida più importante della stagione. Martedì, in Champions League, i partenopei si giocherano il passaggio del turno ad Anfield contro il Liverpool.

Ha invece deluso la Roma, che si è fatta raggiungere in 11 contro 9 dal Cagliari. I giallorossi erano in vantaggio per 2-0 a fine primo tempo e sembravano in assoluto controllo della partita. Proprio a causa di questi improvvisi cali di tensione è in dubbio Di Franceso, benché, fino a ora, la società lo abbia confermato.

Classifica Serie A, la Juventus è in fuga: tutti i risultati dell 15^ giornata

La Lazio pareggia per la quarta volta di fila, facendosi fermare dalla Sampdoria sul 2-2. Guardando la classifica della Serie A, la squadra di Inzaghi resta però in piena corsa Champions League anche grazie al pareggio (0-0) fra Milan e Torino nel posticipo del 15esimo turno. Spettacolo fra Sassuolo e Fiorentina (3-3), conquista invece 3 punti pesantissimi nella lotta salvezza l'Empoli che batte 2-1 il Bologna. Quarto pareggio di fila per il Chievo (1-1), che impatta contro il Parma. L'Atalanta dilaga a Udine (3-1), mentre pareggiano 1-1 Genoa e Spal.

Tutti i risultati della 15esima giornata

Juventus-Inter 1-0

Napoli-Frosinone 4-0

Cagliari-Roma 2-2

Lazio-Sampdoria 2-2

Sassuolo-Fiorentina 3-3

Udinese-Atalanta 1-3

Parma-Chievo 1-1

Empoli-Bologna 2-1

Genoa-Spal 1-1

Milan-Torino 0-0

Serie A, classifica dopo la 15a giornata

Se la Juventus è ormai scappata a +14 sull'Inter terza, il Napoli resta a -8 dal primo posto. Per quel che riguarda la lotta per il quarto posto la classifica della Serie A è particolarmente corta: il Milan ha un punto di vantaggio sulla Lazio quinta, poi seguono Torino (-4 dai rossoneri), Atalanta, Roma, Sassuolo e Parma a -5. Muove ancora la classifica il Chievo, a -10 dal quartultimo posto dell'Udinese. Restano in zona retrocessione anche Bologna e Frosinone.

Juventus 43 Napoli 35 Inter 29 Milan 26 Lazio 25 Torino 22 Atalanta 21 Roma 21 Sassuolo 21 Parma 21 Sampdoria 20 Fiorentina 19 Cagliari 17 Empoli 16 Genoa 16 Spal 15 Udinese 13 Bologna 11 Frosinone 8 Chievo 3*

*3 punti di penalizzazione.