13 ore fa di Simone Cola

Appena la scorsa estate Julian Weigl, talentuoso regista classe 1995 del Borussia Dortmund, era uno dei nomi più chiacchierati quando si parlava di calciomercato: molte big d'Europa sembravano pronte a investire cifre considerevoli per assicurarsi un mediano giovane e dai piedi buoni, da tre anni peraltro perno del centrocampo del club giallo-nero.

Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, l'immancabile Bayern Monaco e persino la Juventus avevano chiesto informazioni al club tedesco, che valutava il suo gioiello almeno 40 milioni di euro e che non ha voluto mai seriamente trattarne la cessione, convinto di avere in casa un talento che avrebbe contribuito al presente e al futuro della squadra. Analisi evidentemente non condivisa dal tecnico svizzero Lucien Favre, che ha messo Weigl ai margini del suo progetto.

Forte dei risultati, l'allenatore del Borussia Dortmund primo in classifica in Bundesliga e già qualificato agli ottavi di finale di Champions League non ha concesso che le briciole al giovane, passato nel giro di pochi mesi da punto fermo all'essere quasi un corpo estraneo: Weigl ha disputato appena 3 gare in campionato, due entrando dalla panchina e una, l'ultima contro il Bayern Monaco datata 10 novembre, venendo sostituito nell'intervallo tra primo e secondo tempo. E adesso, con l'avvicinarsi del calciomercato invernale, sembra chiaro che potrebbe partire: per andare dove?

Calciomercato, Weigl in partenza dal Borussia Dortmund: Milan e Roma ci provano

Cresciuto ed esploso nel Monaco 1860 - di cui è il più giovane capitano di sempre - fino al trasferimento al Borussia Dortmund avvenuto nel 2015, Julian Weigl la scorsa estate aveva addosso gli occhi di numerosi top club europei, che adesso si sono defilati lasciando spazio in particolare a due ipotesi, due club della nostra Serie A, Roma e Milan, che sembrano in procinto di agganciare un giocatore e portarlo in Italia già nel prossimo calciomercato di gennaio.

In particolare la Roma avrebbe proposto un prestito oneroso di un anno e mezzo (la stagione in corso e la prossima) con eventuale riscatto e contro-riscatto da stabilire, un'operazione che potrebbe interessare al Borussia Dortmund. Weigl verrebbe infatti valutato attentamente alle prese con una realtà comunque molto competitiva, e un suo eventuale ritorno nel giugno del 2020 permetterebbe ai renani di valutare un suo ritorno in pianta stabile in prima squadra o una cessione, con il giovane che avrebbe ancora un anno di contratto.

Attenzione anche al Milan: Gazidis a gennaio vorrebbe presentarsi con un colpo a effetto e questo dovrebbe essere rappresentato da Cesc Fabregas, decisamente fuori dai piani di Sarri al Chelsea. Se però lo spagnolo dovesse saltare - la trattativa è tutt'altro che scontata - ecco che i rossoneri potrebbero ripiegare su Weigl, giocatore giovane ma già esperto e che se rilanciato può diventare un vero e proprio valore aggiunto per il club che se ne aggiudicherà le prestazioni.

Mediano solido ed essenziale, ben strutturato fisicamente e concreto nella giocata, già un passato nel giro della Germania, Julian Weigl è una scommessa che vale la pena tentare. O almeno questo è quello che pensano Roma e Milan, che nel prossimo calciomercato invernale potrebbero portarlo in Serie A.