Nei giorni scorsi i media olandesi avevano dato per concluso l'accordo, col PSG che però dovrà battere la concorrenza di Barcellona e Manchester City. E Pep non la prende bene.

0 condivisioni

10 ore fa di Simone Cola

Quale sarà il prossimo passo nella ancor giovane carriera di Frenkie de Jong? Il giovane centrocampista olandese, gioiello dell'Ajax e sicuro protagonista del prossimo calciomercato, sembrava nei giorni scorsi già certo di essere il prossimo colpo di calciomercato del Paris Saint-Germain dopo che il De Telegraaf aveva annunciato l'avvenuto accordo tra il club olandese e quello francese sulla base di 70 milioni di euro.

A stretto giro di posta arrivano le smentite sia da parte del giovane classe 1997 che dal club parigino, peraltro al centro di un'indagine UEFA relativa al Fair Play Finanziario e di una querelle con L'Equipe, quotidiano sportivo francese che secondo il PSG avrebbe preso di mira la società campione di Francia e attesa martedì da un'impegnativa trasferta a Belgrado che definirà, in senso positivo o negativo, il prosieguo di Neymar e compagni in Champions League.

La notizia dell'accordo tra Ajax e Paris Saint-Germain prima di essere smentita aveva mandato su tutte le furie Pep Guardiola, tecnico del Manchester City che la scorsa settimana aveva mandato degli emissari in Olanda per mettere nero su bianco il trasferimento di de Jong in Inghilterra a partire dal prossimo calciomercato estivo: niente di fatto, il giovane per adesso non si muove da Amsterdam ed è lui stesso a dire che adesso vuole concentrarsi soltanto sul presente anche per rispetto dei suoi tifosi.

Getty Images

Calciomercato, tre top club si contendono Frenkie de Jong

Detto dell'interesse del City, con Guardiola che considera Frenkie de Jong un giocatore estremamente funzionale al suo progetto tattico, bisogna tenere presente che anche se il Paris Saint-Germain ha negato di aver chiuso l'accordo con l'Ajax per 70 milioni questo non significa che il club francese non intenda correre per l'acquisto di uno dei giovani considerati tra i più promettenti d'Europa.

Tra City e PSG, però, pare essersi inserito il Barcellona, che addirittura si troverebbe persino in una posizione di vantaggio rispetto a rivali costretti a fare i conti con il Fair Play Finanziario della UEFA: i catalani vantano un rapporto privilegiato con l'Ajax risalente ai tempi di Johan Cruijff e che negli anni ha portato numerosi talenti oranje a vestire la maglia blaugrana. Una storia che il presidente Josep Maria Bartomeu conta di ripetere acquistando Frenkie de Jong, centrocampista duttile e moderno che può fare benissimo inserito in un contesto come quello del Barça.

Dovesse finire così, dovesse de Jong accettare la corte del Barcellona - o del PSG, la cui smentita potrebbe anche essere una tattica - sarebbe l'ennesima volta in cui Guardiola viene beffato sul calciomercato quando pensa di avere in mano un calciatore ideale per sviluppare ulteriormente il suo credo tattico. È già successo con Dani Alves, preso proprio dal PSG, e poi anche con Alexis Sanchez e Jorginho, finiti rispettivamente al Manchester United e al Chelsea.

Frenkie de Jong è cresciuto nell'Ajax (con un periodo in prestito al Willem II) ed è emerso nel corso della stagione 2017/2018 conquistandosi un posto come titolare in prima squadra, mentre da settembre fa parte anche del nuovo corso dell'Olanda: dopo aver esordito in amichevole contro il Perù ha giocato tutte e quattro le partite della UEFA Nations League sostenute dai Tulipani, che si sono qualificati alla fase finale superando Francia e Germania riscattando così la mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018.

Valutato non meno di 50 milioni, contratto fino al 2022, in questa stagione ha saltato appena tre partite tra Eredivisie e Champions League (compresi i turni preliminari) a causa di un infortunio al polpaccio risultando sempre tra i migliori dei suoi e realizzando 3 reti, tutte nel campionato olandese che al momento vede l'Ajax in seconda posizione a due punti dal PSV Eindhoven capolista.