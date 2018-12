Il terzino del Manchester United apre a un possibile ritorno nel campionato italiano: "Amo il mio paese, spero di rientrare anche in Nazionale". Su di lui Inter, Napoli e Roma.

9 ore fa di Daniele Minuti

Matteo Darmian lancia un segnale alle squadre di Serie A che sono interessate a lui in vista del prossimo calciomercato. Alla vigilia di Milan-Torino, il terzino ha parlato in quanto doppio ex nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il giocatore del Manchester United, da tempo al centro di voci di calciomercato, ha dichiarato di essere orgoglioso di giocare nei Red Devils ma di provare molta nostalgia nei confronti del campionato italiano.

L'Italia mi manca. Sono fiero di giocare in un grande club ma amo il mio paese.

L'ex capitano del Torino non sta trovando molto spazio fra le fila del club inglese e su di lui continua a esserci l'interesse di squadre come Napoli, Inter e Roma che vorrebbero provare a riportarlo in Italia già durante il calciomercato invernale. Darmian è pronto a riabbracciare l'Italia, in tutti i sensi.