L'indiscrezione, ancora non confermata, arriva dal Messaggero: il dirigente giallorosso avrebbe telefonato all'ex Chelsea che rimane il sogno per la panchina dei capitolini.

2 ore fa di Daniele Minuti

Il momento attuale è probabilmente il più difficile per Di Francesco da quando siede sulla panchina della Roma: le prestazioni di questo inizio di stagione, conseguenza anche di un calciomercato che ha nuovamente rivoluzionato la rosa della squadra giallorossa, ha messo seriamente a rischio la sua permanenza nella capitale.

Il rocambolesco pareggio subito in rimonta dal Cagliari in 9 dopo il vantaggio di 2 gol è sembrato poter essere la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso con un Pallotta che si è detto furioso per i risultati molto deludenti (soprattutto in campionato) della sua formazione e il primo a subirne le conseguenze dovrebbe essere l'allenatore.

Stamattina è arrivata la decisione della dirigenza della Roma che ha scelto di rinnovare la fiducia per Di Francesco, almeno momentaneamente. Ma questo non ha fermato la società che sta continuando a guardarsi intorno sul calciomercato alla ricerca di un possibile sostituto dell'ex Sassuolo, il cui destino sembra comunque già segnato in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Totti chiama Conte per il post Di Francesco?

L'ultima indiscrezione di calciomercato avrebbe del clamoroso e arriva dall'edizione odierna del Messaggero. Secondo alcune voci raccolte dal quotidiano romano, ma ancora non confermate, Francesco Totti in persona si sarebbe mosso per contattare il successore di Di Francesco.

Il profilo scelto dall'ex capitano della Roma sarebbe quello di Antonio Conte, attualmente senza squadra dopo il tribolato divorzio con il Chelsea e il mancato approdo sulla panchina del Real Madrid dopo che i Blancos avevano mandato via Julen Lopetegui

La chiamata di Totti sarebbe stato un primo approccio per convincere Conte ad accettare il progetto Roma, sapendo che difficilmente l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana sceglierà di provare un'avventura in una squadra così in difficoltà a metà stagione. Per ora si tratta di una speranza e di un sogno, quel che è certo è Di Francesco non smette di essere in bilico e che la società giallorossa sta già pensando in grande per il suo sostituto. A giugno o a stagione in corso.