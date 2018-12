Il presidente giallorosso tuona da Boston: confermata la momentanea fiducia al tecnico. Ma intanto si studiano i profili dei possibili successori.

2 ore fa di Daniele Rocca

Il gol di Sau e l'amarezza per una vittoria che sembrava già in tasca. Ecco cosa riportano a casa i tifosi della Roma, volati a Cagliari per seguire la squadra di Di Francesco. Ennesima prestazione deludente, ennesima rimonta subita. Da 2-0 a 2-2, negli ultimi dieci minuti di partita, con due uomini in più. I sardi erano rimasti in nome per le espulsioni di Faragò (doppia ammonizione) e Srna (proteste plateali).

Eppure i giallorossi non sono riusciti ad approfittarne. Si sono abbassati e hanno concesso la possibilità ai ragazzi di Maran di accorciare prima, e di pareggiare poi. Un risultato che ha scatenato l'ira della dirigenza, a cominciare dal presidente Pallotta, intenzionato a prendere provvedimenti attraverso il calciomercato Roma. Il disappunto del patron è risuonato già dalla serata di ieri:

Sembra uno scherzo, una barzelletta. È una squadra matta, risultato imbarazzante. È una disgrazia e un disonore.

Parole durissime, accuse ben indirizzate. E che colpiscono in primis Eusebio Di Francesco, visto come il primo responsabile della disfatta giallorossa. Nelle prossime ore Pallotta sentirà il ds Monchi per decidere il da farsi. A quanto pare, il presidente sarebbe intenzionato a lasciare la scelta al direttore sportivo. Il futuro di Di Francesco e del calciomercato Roma è nelle mani dell'ex Siviglia.

Disgrazia e disonore. Sembra il titolo di un romanzo inglese ambientato in epoca Vittoriana. Ma di vincente questa Roma ha dimostrato di aver ben poco. Un problema atavico quando c'è da gestire il risultato, dovuto all'assenza di personalità ed esperienza di alcuni calciatori. Un gap da colmare il più in fretta possibile se si vuole tornare in lotta per il quarto posto.

Neanche il pareggio della Lazio contro la Sampdoria lenisce le sofferenze giallorosse, che aspettano di conoscere il risultato di Milan-Torino per capire quanta strada ci sia da fare per centrare l'obiettivo minimo stagionale.

A quanto pare la decisione della società è quella di riconfermare la fiducia nei confronti dell'allenatore, almeno temporaneamente: è chiaro che le prossime giornate saranno decisive ma per ora Di Francesco resta nella Capitale.

Tutti i possibili sostituti

Fiducia a tempo, quindi. Potrebbe non bastare l'appoggio incondizionato da parte del ds Monchi, che da sempre ha ribadito la bontà del progetto di DiFra. Ma i risultati smentiscono il dirigente spagnolo e dall'altra parte dell'Oceano si studiano percorsi alternativi per il calciomercato Roma. In caso di esonero sono due i profili in ballottaggio per la panchina giallorossa: Paulo Sousa e Vicenzo Montella. Tiepida la pista che porta a Roberto Donadoni, quasi impossibile quella per Antonio Conte.

Il nome dell'ex allenatore della Fiorentina, che aleggia su Trigoria già da qualche settimana, è il più in voga. L'arrivo del portoghese sarebbe un segnale forte a tutto l'ambiente, un'inversione di rotta decisa rispetto al recente passato. Mentre per Montella si tratterebbe di un ritorno, dopo i tre mesi alla guida della Roma, subentrando al dimissionario Ranieri. Era alla sua prima esperienza in Serie A: in sette anni ha girato tanto, da Catania a Siviglia, passando per Fiorentina, Samp e Milan. La società deve fare una scelta, prima che la stagione sia del tutto compromessa.