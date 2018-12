Secondo quanto riportato dal Times, i Red Devils avrebbero fatto un sondaggio con i dirigenti partenopei per il difensore. Ma ci vuole un'offerta record.

0 condivisioni

11 ore fa di Daniele Minuti

L'interesse del Manchester United per Kalidou Koulibaly non è più un mistero: da tempo infatti le indiscrezioni di calciomercato raccontano come il difensore del Napoli sia in cima alla lista dei desideri di José Mourinho.

Stando a quanto riportato dal Times, i dirigenti dei Red Devils sarebbero pronti a lanciare un assalto per il senegalese già nella sessione invernale di calciomercato e avrebbero contattato la dirigenza dei partenopei per sondare il terreno. La "speranza" del club inglese sarebbe quella di non vedere il Napoli agli ottavi di finale di Champions League, situazione che potrebbe spingere il difensore ad andar via a metà stagione.

De Laurentiis però è un osso duro e ha fatto intendere chiaramente che il prezzo di Koulibaly è vertiginoso: la clausola rescissoria presente nel contratto del senegalese (recentemente rinnovato) è fissata a 200 milioni di euro ma è esercitabile solo dal 2020. Per questo, chi vuole strapparlo al Napoli sul calciomercato potrà farlo sborsando di meno ma neanche troppo: il presidente dei partenopei vuole almeno 100 milioni per il centrale ex Genk. Il Manchester United può sicuramente permetterselo ma ora c'è da capire se tenterà l'assalto già a gennaio o aspetterà l'estate. Il mirino dei Red Devils però è ben puntato su Koulibaly.