Il dirigente rossonero chiude definitivamente al ritorno dello svedese: "Ha fatto le sue scelte".

0 condivisioni

09 dic 2018

Leonardo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Milan-Torino. Rispondendo a una domanda sul futuro del mercato rossonero, ha chiuso definitivamente la porta a un ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan, al netto delle condizioni dettate anche dal fair-play finanziario, proverà certamente a operare nel calciomercato di gennaio, puntando su un centrocampista e un attaccante. Che però non sarà lo svedese.

Ibrahimovic non arriverà. Sin dall'inizio ci ha sempre detto che aveva dato la sua parola ai LA Galaxy: se avessero soddisfatto le sue richieste sarebbe rimasto con loro. E così è stato. Sarebbe stata una storia bellissima, per quello che rappresenta il giocatore e per quello che è il nostro momento. Ma non sarà cosi.

Chiuso quindi definitivamente il capitolo Ibrahimovic, il Milan dovrà giocarsi in altro modo le proprie carte nella finestra di calciomercato di gennaio, cercando di dare a Gattuso le pedine giuste per conquistare un posto in Champions League.