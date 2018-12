Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, Milan e Inter sarebbero alla finestra per provare un assalto già durante il calciomercato di gennaio: difficilmente Lotito potrà continuare a pretendere i 150 milioni di euro richiesti in estate dopo le brutte prove del serbo ma per lui ci vorrà comunque una cifra di più di 80 milioni di euro. I vincoli del fair play finanziario non permetterebbero alle milanesi un esborso del genere, ma provando con la formula del prestito molto oneroso e puntando sul malumore di Milinkovic-Savic, la clamorosa operazione potrebbe decollare.

La sua permanenza a Roma era stata il vero colpo di calciomercato estivo per la Lazio ma adesso qualcosa fra Milinkovic-Savic e l'ambiente biancoceleste sembra essersi rotto, in particolare dopo il clamoroso pareggio con la Sampdoria di ieri.

