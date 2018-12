Il francese è in rotta con il Manchester United e potrebbe andarsene subito. I bianconeri avrebbero la possibilità di inserirlo nella lista della Champions League.

11 ore fa di Elmar Bergonzini

Ancora una volta possono essere i tifosi della Juventus a fare la differenza sul calciomercato. Proprio come successo con Cristiano Ronaldo la scorsa estate. L'accoglienza riservata a Paul Pogba in occasione della partita di Champions League contro il Manchester United ha fatto breccia nel cuore del centrocampista francese che già soffriva di nostalgia ma che, da quel momento, ha definitivamente capito di voler tornare a Torino.

I rapporti fra Pogba e José Mourinho, tecnico dei Red Devils, sono freddi da tempo. I due a dire la verità non si sono mai presi. A Manchester il centrocampista francese non si sente apprezzato né tecnicamente né umanamente. A Torino invece è tutto il contrario. Ieri ennesima scintilla fra lui e lo Special One, che può portare al divorzio immediato.

La situazione è molto delicata: per la seconda partita di fila Pogba è rimasto in panchina durante la partita del Manchester United (una settimana fa contro l'Arsenal, ieri contro il Fulham). Decisione evidentemente inaccettabile per chi ha vinto i Mondiali da protagonista assoluto e da anni ha dimostrato di essere uno dei migliori nel proprio ruolo. Per questo vuole lasciare i Red Devils già nel calciomercato di gennaio.

Getty Images Pogba obiettivo di calciomercato della Juventus

Calciomercato Juventus, Pogba può arrivare già a gennaio

Ieri, al termine della partita vinta dal Manchester United, Mourinho è stato duro: ha lasciato intendere che Pogba non si impegna come gli altri giocatori in rosa. Per il francese, che è abituato a essere un leader, una situazione davvero difficile da accettare. La Juventus vuole provare a inserirsi, prendendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, l'intenzione dei bianconeri è quella di approfittare della situazione e di prendere subito Pogba anche perché non è certo che Mourinho resti sulla panchina del Manchester United anche la prossima stagione e le cose, a patire dalla prossima estate, potrebbero cambiare drasticamente per Pogba. Paradossalmente, in base a chi dovesse essere il nuovo tecnico, potrebbe essere più difficile prendere il giocatore in estate che non a gennaio. Inoltre, da quest'anno, anche i calciatori che si trasferiscono nella finestra invernale del calciomercato possono essere inseriti nella lista Champions League. Pogba potrebbe quindi essere utilizzato in tutte le competizioni dalla Juventus. Con il club che, dovesse chiudersi l'affare, dovrebbe ringraziare i propri tifosi, ancora una volta arma in più nelle trattative di mercato.