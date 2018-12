Calciomercato, Weigl via da Dortmund: duello Milan-Roma per lui

L'idea del dirigente sarebbe quella di acquistare il cartellino di Tonali (Cellino per lui chiede circa 25 milioni di euro) durante le prossime sessioni di calciomercato e lasciarlo in prestito a Brescia dove potrà proseguire il suo processo di crescita. Evitando che il suo prezzo possa continuare a salire dato che il ragazzo è già nel giro della Nazionale maggiore di Mancini.

Per il classe 2000 c'è letteralmente la fila (oltre ai bianconeri c'è da registrare l'interesse di Roma e Inter) ma i campioni d'Italia sembrano in vantaggio stando a quanto riportato da Tuttosport: il ds Paratici avrebbe fatto passi avanti importanti con l'entourage del giocatore e starebbe pensando di chiudere al più presto l'affare per anticipare le rivali sul calciomercato.

La Juventus continua a guardare al futuro sul calciomercato e non c'è dubbio che uno dei giovani talenti italiani che ha maggiormente destato l'interesse delle grandi squadre in questi mesi sia Sandro Tonali , gioiello del Brescia.

