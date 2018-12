Calciomercato, l'Inter cerca in Grecia "il nuovo Modric"

Dopo avere a lungo sognato di portare a Milano l'attuale Pallone d'Oro i nerazzurri starebbero cercando un prospetto giovane e di qualità da inserire in organico: il nome nuovo è Giannis Bouzoukis del Panathinaikos.

09 dic 2018 di Simone Cola

Luka Modric è stato uno dei sogni di tifosi e dirigenti dell'Inter nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Un sogno proibito, dato che il centrocampista croato, fresco vincitore del Pallone d'Oro, non è sembrato mai realmente vicino a vestire il nerazzurro e alla fine ha deciso di restare anche per questa stagione con il Real Madrid, il club con cui gioca dal 2012 e con cui ha vinto tutto.

Modric, 33 anni compiuti lo scorso 9 settembre e un contratto con le merengues fino al 2020, è un discorso che potrebbe anche tornare d'attualità la prossima estate: il croato potrebbe - il condizionale è d'obbligo, viste le recenti dichiarazioni in cui ha affermato di voler chiudere la carriera a Madrid - optare anche per un tramonto dorato nella nostra Serie A e a quel punto l'Inter tornerebbe alla carica, permettendogli peraltro di ritrovare Brozovic, Vrsaljko e Perisic, alcuni dei compagni con cui il talentuoso regista è arrivato a giocarsi la finale dei Mondiali a Russia 2018.

In attesa di scoprire l'evoluzione di questa trattativa, però, l'Inter non resta con le mani in mano e anzi si sta muovendo sul calciomercato alla ricerca di giovani talenti da inserire nell'ossatura attuale e magari valorizzare. Insomma, se prima l'obiettivo era il croato del Real Madrid adesso l'interesse del club nerazzurro è quello di assicurarsi un suo potenziale erede, e in quest'ottica rientra il viaggio in Grecia di Giuseppe Baresi, che secondo il portale ellenico To10.gr avrebbe come scopo quello di sondare il terreno con il Panathinaikos per Giannis Bouzoukis, centrocampista offensivo che non a caso in patria hanno definito "il nuovo Modric".

Ventenne di belle speranze, trequartista che può agire con efficacia tanto come seconda punta quanto come centrocampista centrale, Bouzoukis ha esordito da professionista nel corso della scorsa stagione con la maglia del Panathinaikos, club in cui è arrivato da ragazzo e che sta tentando di tornare la superpotenza del calcio greco che era un tempo attraverso il massiccio utilizzo di giovani talenti.

Nel corso di questa stagione il tecnico Giorgos Donis ha puntato molto su di lui, venendo ripagato alla prima giornata di campionato quando "il nuovo Modric" lo ha ripagato segnando la spettacolare rete dalla distanza che ha permesso al Panathinaikos di superare i rivali dello Xanthi e lo ha portato all'attenzione dei media e dei tifosi ellenici, rete peraltro bissata alla seconda giornata nella vittoria per 3-1 contro il Lamia dell'italo-nigeriano Daniel Adejo.

Bouzoukis non sarebbe il numero uno nella lista dei nerazzurri, che come primo obiettivo di calciomercato hanno ancora il 22enne croato Ivan Sunjic della Dinamo Zagabria, ma in ogni caso già il fatto dopo così pochi mesi ad alto livello in patria di essere osservato da un club importante come l'Inter ha esaltato il giovane, tra i protagonisti del buon quinto posto attuale in campionato del Panathinaikos e in attesa di una chiamata in Nazionale da parte del ct Anastasiadis che completerebbe un percorso che lo ha visto indossare le maglie di tutte le selezioni giovanili della rappresentativa ellenica.

Nella stagione in corso Giannis Bouzoukis ha collezionato 14 presenze complessive, tutte da titolare, operando sia come centrocampista centrale che come ala destra. Brevilineo, dotato di buone qualità tecniche - che andrebbero comunque messe decisamente alla prova in un campionato competitivo come la Serie A - il ragazzo piace ma andrà rivisto nelle prossime settimane. Se sono rose fioriranno, ma non è impossibile che perso Modric l'Inter trovi in Grecia il suo erede.