Il sardo entra e decide la partita, l'ex Sampdoria delude ancora. Bene Kolarov tra i giallorossi.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

La Roma a caccia di punti per la zona Champions League, il Cagliari che vuole ritrovare una vittoria che manca da più di un mese in Serie A: alla Sardegna Arena va in scena un match tra due squadre con obiettivi diversi ma divise solamente da 4 punti in classifica. Di Francesco si affida ancora a Schick, Maran invece lancia Cerri dal primo minuto in coppia con Farias.

La Roma sblocca la partita dopo neanche un quarto d'ora di gioco grazie a un bel tiro da fuori area di Cristante, servito perfettamente da Kluivert. Il Cagliari cresce con il passare dei minuti e prova a schiacciare la Roma, che però sul tramonto del primo tempo riesce a centrare il raddoppio grazie a una punizione (deviata) di Kolarov. Olsen a tempo quasi scaduto ha salvato su Farias permettendo ai giallorossi di andare a riposo sul due a zero.

Nella ripresa la Roma e respinge tutti i tentativi dei sardi, ma crolla nel finale durante il quale succede di tutto: prima la rete di Ionita che riapre la partita, poi due espulsioni per il Cagliari che però, una volta ripreso il gioco, trova il gol del clamoroso pareggio grazie al subentrato Sau che fa impazzire la Sardegna Arena e beffa la squadra di Di Francesco.

Serie A, le pagelle di Cagliari-Roma

Cagliari (4-3-1-2) : Cragno 6.5; Srna 6, Ceppitelli 5, Klavan 5.5, Padoin 5 (65' Pajac 6.5); Faragò 5.5, Bradaric 5.5 (80' Cigarini s.v.), Ionita 6.5; Joao Pedro 5.5; Farias 5.5 (75' Sau 7), Cerri 5.5. All. Maran 6.5

Roma (4-2-3-1): Olsen 6.5; Florenzi 6, Manolas 5.5, Fazio 5.5, Kolarov 7, Nzonzi 6, Cristante 6.5; Under 6, Zaniolo 6.5 (89' J. Jesus s.v.), Kluivert 6.5 (75' L. Pellegrini 6); Schick 5.5 (83' Pastore s.v.). All. Di Francesco 5

I migliori

Kolarov 7

Sì, è vero, è stato fortunato in occasione del gol, ma conta poco: Kolarov ha offerto la solita prestazione di sostanza e di personalità, presidiando a dovere la sua fascia di competenza e cercando più volte l'assist vincente. Nel frattempo, le reti in Serie A sono già 4.

Sau 7

Entra, ha pochi minuti per incidere e lo fa nel migliore dei modi: il tempo sta per finire, ma Marco Sau non molla (nonostante la sua squadra sia rimasta in 9) e trova il gol del pareggio con una percussione da attaccante vero.

I peggiori

Padoin 5

Finché è rimasto lui in campo sulla fascia sinistra il Cagliari ha spinto poco e subito troppo le avanzate di Florenzi e Under; nel momento in cui l'ex Juventus ha abbandonato il campo a vantaggio di Pajac, la musica è cambiata.

Schick 5.5

L'ex Sampdoria delude ancora, non riesce a trovare il suo spazio in campo, sotto porta è troppo spesso in ritardo. Prova a dialogare con i compagni, ma nulla di più.

Gli allenatori

Maran 6.5

Nonostante le assenze pesanti, il suo Cagliari gioca una partita d'orgoglio e non esce mai dal match. Pareggio finale frutto della foga agonistica, lui rimedia anche un'espulsione ma stasera avrà sicuramente un motivo per sorridere.

Di Francesco 5

La scelta di affidarsi ai giovanissimi lì davanti paga, la partita si mette subito bene ma alla fine la sua squadra butta via tutto con un finale folle: Roma troppo schiacciata (i cambi non aiutano), ne approfitta il Cagliari. E la vittoria in Serie A per i giallorossi manca ormai da un mese...