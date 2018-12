Serie A, Spalletti su Juventus-Inter: "Non dormirò per una settimana"

Serie A, Spalletti su Juventus-Inter: "Non dormirò per una settimana"

La 15esima giornata di Serie A si è aperta con il derby d'Italia tra Juventus e Inter. A vincere è stata la squadra di Massimiliano Allegri per 1-0, un successo firmato dal colpo di testa di Mario Mandzukic al 66'. Sul campo è andato tutto liscio, l'arbitro Irrati è stato promosso a pieni voti e fortunatamente non ci sono stati strascichi polemici. Sugli spalti dell'Allianz Stadium invece c'è qualcosa da segnalare dal punto di vista dell'ordine pubblico.

