Il Napoli cerca i tre punti prima dell'impegno di Champions League

11 ore fa di Alessandro Naimo

Napoli-Frosinone è uno dei quattro anticipi della 15ª giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti è reduce dalla vittoria nel monday night contro l'Atalanta e adesso ospita il Frosinone, prima della decisiva partita di Champions League contro il Liverpool. I partenopei cercheranno di sfruttare un eventuale passo falso della Juventus, impegnata contro l'Inter, per cercare di accorciare la distanza di 8 punti in classifica. Il Frosinone, invece, cercherà di fare risultato al San Paolo per uscire dalla zona bassa della classifica.

Serie A, dove vedere Napoli-Frosinone in TV e streaming

La gara si gioca sabato 8 dicembre alle 15 al San Paolo di Napoli. Valida per la 15ª giornata di Serie A, ecco tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Frosinone in TV e streaming. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Serie A (202) e Sky Sport 251. Chi non sia in possesso di una TV potrà seguire Napoli-Frosinone in streaming su Sky Go, il servizio di streaming riservato agli abbonati Sky e accessibile tramite app per pc, smartphone e tablet.