Lazio-Sampdoria è l'ultimo anticipo della 15ª giornata di Serie A

5 ore fa di Alessandro Naimo

Lazio-Sampdoria è l'ultimo dei quattro anticipi della 15ª giornata di Serie A. I padroni di casa arrivano alla gara dopo due pareggi consecutivi, contro Milan e Chievo, che hanno fatto perder loro terreno in classifica: la Lazio è infatti quinta con 24 punti, ad un punto dal Milan quarto. La squadra di Giampaolo, invece, ha vinto l'ultima gara, in casa contro il Bologna, e cerca di far risultato all'Olimpico per migliorare il decimo posto in classifica.

Serie A, dove vedere Lazio-Sampdoria in TV e Streaming

La partita si gioca sabato 8 dicembre alle 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Sampdoria in TV e streaming. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, il servizio di streaming accessibile tramite app per Smart TV e da pc, smartphone e tablet. Chi non possiede una Smart TV, può collegare il proprio smartphone alla televisione attraverso dispositivi di terze parti come Google Chromecast. Inoltre ricordiamo che chi non ha un abbonamento a DAZN può attivare il mese di prova gratuito collegandosi al sito internet: dopo i trenta giorni, il servizio si rinnova al costo di 9.99 euro al mese.