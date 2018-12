La gara si gioca sabato 8 dicembre alle 18 alla Sardegna Arena

0 condivisioni

9 ore fa di Alessandro Naimo

Cagliari-Roma è il penultimo anticipo della 15ª giornata di Serie A. I giallorossi arrivano alla Sardegna Arena dopo il pareggio casalingo contro l'Inter, e cercano di fare risultato per migliorare il settimo posto in classifica. Una vittoria aiuterebbe la squadra di Di Francesco, che sarà impegnata anche in Champions League mercoledì prossimo. I sardi, dal canto loro, hanno pareggiato 1-1 contro il Frosinone nell'ultimo turno, e occupano il 13esimo posto in classifica con 16 punti.

Serie A, dove vedere Cagliari-Roma in TV e streaming

La gara si gioca sabato 8 dicembre alle 18 alla Sardegna Arena di Cagliari. Ma ecco tutte le informazioni su dove vedere Cagliari-Roma in TV e streaming. La partita viene trasmessa in diretta TV da Sky sul canale Sky Serie A (202). Cagliari-Roma sarà trasmessa anche in streaming attraverso Sky Go, servizio di streaming riservato agli abbonati Sky e accessibile su app per pc, smartphone e tablet.