La Juventus batte anche l'Inter nell'anticipo della 15esima giornata di campionato. I bianconeri vanno a +11 dal Napoli in attesa della sfida dei partenopei al Frosinone.

15 ore fa di Daniele Minuti

È la Juventus la grande protagonista delle aperture dei quotidiani in edicola presenti nella rassegna stampa sportiva di sabato 8 dicembre, come la prima pagina Gazzetta dello Sport: la squadra bianconera è uscita ieri vittoriosa dal derby d'Italia contro l'Inter, battuta per 1-0 nell'anticipo della 15esima giornata di Serie A grazie a una rete di Mario Mandzukic. La formazione allenata da Spalletti è stata protagonista di una buona prestazione in casa dei Campioni d'Italia ma dopo aver sciupato qualche occasione di troppo (in particolare un palo colpito da Gagliardini nel primo tempo), la squadra di Allegri è passata con il gol messo a segno dal centravanti croato su bel cross di Joao Cancelo, che permette alla Juventus di volare momentaneamente a +11 dal Napoli in attesa della sfida dei partenopei di oggi contro il Frosinone e a +14 sui nerazzurri. Nella rassegna stampa di oggi trova molto spazio anche il commosso ricordo di Gigi Radice, storico allenatore che vinse l'ultimo Scudetto della storia del Torino, scomparso ieri sera all'età di 83 anni.

In Spagna il focus dei giornali è sul Barcellona: la squadra di Valverde giocherà alle 20:45 nell'anticipo serale del 15esimo turno del campionato spagnolo nel derby contro l'Espanyol. I catalani vogliono mantenere il primo posto in Liga dall'assalto del Siviglia che scenderà sul campo del Valencia nel pomeriggio. Per quanto riguarda i giornali madrileni come Marca e As, le rispettive prime pagine sono dedicate alla finale di Copa Libertadores fra Boca Juniors e River Plate in programma domani sera allo stadio Santiago Bernabeu.

Le due squadre sono arrivate a Madrid e disputeranno nell'impianto del Real Madrid la finale di ritorno del torneo più importante del Sudamerica dopo i rinvii dovuti agli incidenti prima della partita che era originariamente in programma allo stadio Monumental ormai 2 settimane fa.

