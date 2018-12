Il pugile statunitense risponde seccamente a chi gli chiedeva come mai il suo match al Rizin non prevedesse l'uso dei calci. Comincia il countdown.

4 ore fa di Massimiliano Rincione

Floyd Mayweather sbatte i pugni sul tavolo. Mister 50-0 risponde così a tutti coloro che si aspettavano un suo debutto nelle MMA, o almeno nella kickboxing: il match al Rizin con Tenshin Nasukawa sarà una mera esibizione di boxe, ovviamente a contatto pieno. Money che smentisce praticamente se stesso, dato che - fino a qualche mese fa - si era detto pronto ad allenarsi con Tyron Woodley, campione pesi welter UFC, in vista di un possibile esordio nell'ottagono.

Floyd Mayweather Jr. was not pleased when I asked him why not allow kickboxer Tenshin Nasukawa to kickbox in their New Year’s Eve fight? @News3LV pic.twitter.com/InbOg5Ww79 — Amber Dixon (@AmberNews3LV) December 7, 2018

Mayweather che, nel corso di un media day tenutosi nella sua palestra di boxe a Las Vegas, ha anche risposto in maniera seccata ad un cronista che gli chiedeva se e perché il match con Nasukawa - che si terrà il 31 dicembre prossimo alla Saitama Super Arena - non prevedesse l'utilizzo dei calci, a prescindere dal fatto che si adottasse o meno un regolamento di MMA.

Se, in un video su Instagram, sono entrato in una gabbia? Si vedono un sacco di st**nzate su Instagram. Lo dirò un'altra volta: tutto va fatto alle mie condizioni. Se combatto in un ring di MMA, lo farò soltanto con le regole della boxe. Sul serio, dolcezza, per favore! Sono un pugile o un kickboxer? Siamo in una palestra di boxe o di kick?

Una presa di posizione netta e decisa da parte di Mayweather, che disputando un match non ufficiale non si sporcherà il record neanche nel caso di una improbabile sconfitta. Un match molto teatrale, e che ricorderà a tratti un Rocky 4: il beniamino di casa, infatti, proverà ad imporsi sul fortissimo forestiero pronto a dimostrare la propria superiorità.

MMA: il regolamento di Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa

Nelle scorse ore, comunque, è stato reso noto il regolamento di Floyd Mayweather vs Tenshin Nasukawa: alla Saitama Super Arena sarà match vero, con contatto pieno e guanti da 8 once. L'averlo regolamentato come esibizione, però, metterà entrambi nelle condizioni di non perdere la propria imbattibilità a prescindere da quale sarà l'esito di un incontro che, già adesso, promette incassi da record. Di seguito, il regolamento completo.