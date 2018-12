Il grande rimpianto per i nerazzurri sono sicuramente quei minuti del primo tempo in cui sono state sprecate diverse occasioni, prima fra tutte il palo di Roberto Gagliardini che avrebbe potuto cambiare la storia di questo Juventus-Inter.

Juventus-Inter sarà ricordata come la partita che ha permesso ai bianconeri di continuare la loro marcia in testa alla classifica di Serie A, certificando una partenza record in campionato. Ma la squadra di Spalletti è stata protagonista di una prestazione più che buona in casa della capolista.

