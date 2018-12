Highlights Serie A, Napoli-Frosinone 4-0: il video dei gol

I padroni di casa subito in vantaggio con il gol di Zielinski al 7', raddoppio di Ounas con gran tiro da fuori area. Chiude i conti Milik con una doppietta

6 ore fa di Alessandro Naimo

Napoli-Frosinone, gara valida per la 15ª giornata di Serie A, si gioca al San Paolo sabato 8 dicembre alle 15. I partenopei cercano i tre punti per cercare di accorciare in classifica la distanza sulla Juventus, prima della gara fondamentale in Champions League contro il Liverpool, che vale il passaggio del turno. Il Frosinone, invece, vuole uscire dalla zona calda della classifica: i ciociari sono attualmente penultimi con 8 punti, a tre lunghezze di distanza dal Bologna 18esimo.

Il Napoli passa in vantaggio dopo 7' con Zielinski, abile a punire un Frosinone titubante nella propria area. Il raddoppio arriva al 40' con un gran sinistro da fuori area di Ounas. Il terzo gol è di Milik.

Il prossimo impegno del Napoli sarà ad Anfield contro il Liverpool, martedì 11 dicembre alle 21, nel match di Champions League decisivo per agguantare gli ottavi. In campionato il Napoli giocherà poi domenica 16 dicembre alle 18 in casa del Cagliari. Il Frosinone, invece, sarà impegnato contro il Sassuolo, ma alle 15. Ma ecco gol e highlights di Napoli-Frosinone:

Zielinski 7' (1-0):

Ounas 40' (2-0):

🇩🇿 What a strike by Adam Ounas to score his 2nd goal of the season !! The Algerian is having himself quite the game today #TeamDZ pic.twitter.com/6J6gy8bVbY — Walid Bylka (@bylka613_) December 8, 2018

Milik 68' (3-0):

#SerieA 🇮🇹#Milik confirme son bon retour de blessure avec ce 3e but du match pour le Napoli !#NapoliFrosinone 3-0pic.twitter.com/Z7Q5AZlnOO — CalciomioTV (@CalciomioTV) December 8, 2018

Milik 85' (4-0):