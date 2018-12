Highlights Serie A, Cagliari-Roma 2-2: il video dei gol

Due gol nel primo tempo per i giallorossi: apre Cristante, raddoppio di Kolarov. Accorcia Ionita, il pareggio arriva a tempo scaduto con Sau

un'ora fa

Cagliari-Roma è uno dei quattro anticipi della 15ª giornata di Serie A. Il Cagliari arriva alla gara dopo il pareggio in casa del Frosinone. La squadra di Maran cercherà di far punti per migliorare il 13esimo posto in classifica, attualmente con 16 punti. I giallorossi invece sono reduci dal pareggio dell'Olimpico contro l'Inter e vogliono uscire dalla crisi di risultati per risalire la china in classifica: il quarto posto al momento è occupato dal Milan con 25 punti.

Nella 16ª giornata di Serie A, la Roma sarà impegnata in casa contro il Genoa, nel posticipo di domenica 16 dicembre alle 20.30. Prima però i giallorossi giocheranno in trasferta contro il Viktoria Plzen mercoledì 12 dicembre nell'ultimo turno di Champions League. Il Cagliari ospiterà invece il Napoli domenica 16 alle 18. Ma ecco highlights e gol di Cagliari-Roma:

Cristante 14' (0-1):

#SerieA 🇮🇹



CRISTANTE ouvre le score à Cagliari d'une belle frappe pied gauche !#CagliariRoma 0-1pic.twitter.com/inuDqkq3Xv — CalciomioTV (@CalciomioTV) December 8, 2018

Kolarov 41' (0-2):

Ionita 85' (1-2):

Ionita mete al Cagliari en el partido!pic.twitter.com/xJ7fHF9HvG — La Voz del Calcio (@lavozdelcalcio) December 8, 2018

Sau 90+5' (2-2):