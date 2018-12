Mourinho batte l'amico Ranieri grazie ai gol di Young, Mata, Lukaku e Rashford. Di Kamara la rete della bandiera del Fulham.

08 dic 2018 di Alessandro Naimo

Manchester United-Fulham, gara valida per la 16ª giornata di Premier League, deve essere la gara del riscatto per gli uomini di Mourinho. I Red Devils non vincono ormai da quattro partite, dove hanno ottenuto tre pareggi e una sconfitta nel derby di Manchester contro il City, e cercando di tornare alla vittoria contro la squadra di Claudio Ranieri. La classifica si sta ormai allungando: lo United è ottavo con 23 punti, ed il quarto posto, occupato dal Chelsea, è già distante 8 punti. Il Fulham, dal canto suo, cerca di risalire la china della classifica che lo vede all'ultimo posto con 9 punti, gli stessi di Burnley e Southampton.

I Red Devils vinco 4-1 grazie ai gol di Young, Mata, Lukaku e Rashford. Di Kamara la rete della bandiera del Fulham del momentaneo 3-1. La squadra di Mourinho sale a quota 26 punti, quella di Ranieri resta a 9 punti all'ultimo posto.

Nel prossimo turno di Premier League il Manchester United giocherà contro il Liverpool nel posticipo della 17ª giornata, in programma domenica 16 dicembre alle 17 ad Anfield. La formazione di Mourinho sarà però impegnata in Champions League, nell'ultimo turno contro il Valencia. Il Fulham invece sarà impegnato in casa contro il West ham sabato 15 dicembre alle 18.30. Ma ecco gli highlights di Manchester United-Fulham 4-1: