Gli Spurs sbancano il King Power Stadium grazie alle reti di Son e Dele Alli.

0 condivisioni

08 dic 2018 di Alessandro Naimo

Leicester-Tottenham, gara valida per la 16ª giornata di Premier League, è una gara dai due volti. Da un lato il Leicester, che vuole riscattare il pareggio ottenuto contro il Fulham nell'ultimo turno e rimanere nella parte sinistra della classifica; dall'altro il Tottenham, che vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Southampton. Gli Spurs possono anche approfittare del big match in programma tra Chelsea e Manchester City per accorciare in classifica sulla capolista, distante al momento otto punti.

93 Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Leicester City v Tottenham Hotspur - Premier League 2018/2019-foto-94

Chiudi 1 di 93

Il Tottenham vince 2-0 grazie ai gol, uno per tempo, di Son prima e Dele Alli poi. Gli Spurs salgono a 36 punti, il Leicester resta a 22.

I prossimi impegni vedono gli Spurs giocare in Champions League martedì 11 dicembre in casa del Barcellona. Successivamente il Tottenham sarà impegnato in casa contro il Burnley, sabato 15 dicembre alle 16. Nella stessa giornata giocherà anche il Leicester in casa del Crystal Palace. Ma ecco gli highlights di Leicester-Tottenham 0-2: