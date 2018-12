Kante porta avanti i Blues allo scadere del primo tempo, al 78' arriva il raddoppio di David Luiz

un'ora fa di Alessandro Naimo

Chelsea-Manchester City è il fiore all'occhiello della 16ª giornata di Premier League. La gara di Stamford Bridge vede la formazione di Sarri impegnata nella risalita in classifica: dopo aver perso punti, i Blues si trovano al quarto posto con 31 punti, a meno 10 proprio dal City capolista. La gara, già difficile, è resa ancor più complicata dalla sconfitta che il Chelsea ha subito nell'ultimo turno in casa contro il Wolverhampton. I Citizens, dal canto loro, vogliono far di tutto per allungare sul Chelsea e tenere il distacco con il Liverpool, secondo a meno due punti.

Nella prossima giornata di Premier League, il Chelsea sarà impegnato in casa del Brighton and Hove Albion domenica 16 dicembre. Prima però i Blues andranno in trasferta giovedì 13 dicembre in casa del MOL Vidi per l'ultimo turno di Europa League. Il City giocherà invece in Champions League mercoledì 12 contro l'Hoffenheim e successivamente ospiterà l'Everton sabato 15. Ma ecco gol e highlights di Chelsea-Manchester City:

Kante 45' (1-0):

David Luiz 78' (2-0):