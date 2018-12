Tutto facile per la squadra con Salah in grande spolvero, autore di una tripletta.

8 ore fa di Alessandro Naimo

Bournemouth-Liverpool è la gara che apre la 16ª giornata di Premier League. I Reds arrivano al match dopo la vittoria in trasferta contro il Burnley, sconfitto 3-1 nel turno infrasettimanale. La squadra di Klopp è intenzionata a mettere pressione al Manchester City, capolista con due punti di vantaggio, che sarà impegnato nella gara di Stamford Bridge contro il Chelsea. Anche i padroni di casa del Bournemouth hanno vinto nell'ultimo turno, 2-1 contro l'Huddersfield, e continuano la loro corsa ad un posto in Europa League.

Alla squadra di Klopp bastano 25 minuti per passare in vantaggio con il solito Salah, lesto a ribadire in rete una respinta del portiere avversario anche se forse l'egiziano parte in lieve posizione di fuorigioco. Salah è il gande protagonista della partita: ancora in gol al 48' e al 77'. In mezzo l'autorete di Cook al 68'.

Il prossimo impegno del Liverpool in Premier sarà contro il Manchester United, domenica 16 dicembre. Prima però i Reds ospiteranno il Napoli nell'ultimo e deciso turno di Champions League, martedì 11 dicembre ad Anfield. Nel 17esimo turno di Premier League il Bournemouth giocherà invece in casa del Wolverhampton, sabato 15 dicembre alle 16. Ma ecco gol e highlights di Bournemouth-Liverpool 0-4: