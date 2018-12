Una bellissima rete in acrobazia di Torreira regala 3 punti ai Gunners, che allungano a 14 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppe.

08 dic 2018 di Alessandro Naimo

Arsenal-Huddersfield, gara valida per la 16ª giornata di Premier League, vede la squadra di Emery reduce dal pareggio ottenuto mercoledì all'Old Trafford contro il Manchester United. I Gunners cercano i tre punti per riuscire a rimanere in scia per il terzo posto, distante solo 2 punti e occupato al momento dal Tottenham, a quota 31. Dopo la sconfitta col Bournemouth nell'ultimo turno, l'Huddersfield lotta invece per restare nella massima categoria inglese: attualmente la squadra di Wagner è 17esima con 10 punti, solo uno in più del Southampton 18esimo.

L'Arsenal vince 1-0 grazie alla seconda rete di fila di Torreira, che in acrobazia all'83' sfrutta al meglio l'assist di Aubameyang e regala 3 punti ai Gunners. Dopo questo successo la squadra di Emery sale a quota 34 punti e allunga a 14 la striscia di risultati utili consecutivi tra campionato e coppa.

La prossima giornata di Premier League vede l'Arsenal impegnato in trasferta in casa del Southampton, nel match in programma domenica 16 dicembre alle 14.30. Prima però la squadra di Emery affronterà il Qarabag in casa giovedì 13 dicembre, nel match valido per l'ultimo turno di Europa League. L'Huddersfield invece sarà impegnato in casa contro il Newcastle, sabato 15 dicembre alle 16. Ma ecco gol e highlights di Arsenal-Huddersfield 1-0: