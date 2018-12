Partita senza storia, Lionel Messi incanta

08 dic 2018 di Alessandro Naimo

Espanyol-Barcellona è il derby della 15ª giornata della Liga. La squadra di Valverde è attualmente prima in classifica con 28 punti, con un vantaggio di un solo punto sul Siviglia secondo. I blaugrana sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo il successo sul Villareal, e sperano in un passo falso del Siviglia, impegnato sul campo del Valencia. L'Espanyol, invece, ha perso gli ultimi tre incontri e spera di tornare alla vittoria proprio nella stracittadina. La squadra di Cesc Rubi è attualmente ottava in classifica con 21 punti.

Il prossimo impegno del Barcellona sarà in Champions League contro il Tottenham, nel match in programma al Camp Nou martedì sera. I blaugrana sono già qualificati agli ottavi, ma i londinesi si giocano la qualificazione contro l'Inter. In campionato invece il Barcellona giocherà domenica 16 dicembre in casa del Levante domenica 16 dicembre alle 20.45. Lo stesso giorno ma alle 16.15 l'Espanyol ospiterà il Betis. Ma ecco gol e highlights di Espanyol-Barcellona: