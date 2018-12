L'ex milanista Nikola Kalinic porta in vantaggio i padroni di casa al 25', Griezmann e Rodrigo chiudono il discorso nel secondo tempo.

Atletico Madrid-Alaves è la prima gara della 15ª giornata della Liga a giocarsi sabato 8 dicembre, fischio d'inizio alle 13. Il match è uno scontro diretto tra le due squadre: l'Atletico Madrid, reduce dal pareggio contro il Girona, è terzo in classifica con 25 punti, mentre l'Alaves, che ha pareggiato l'ultima partita in casa contro il Siviglia per 1-1, segue subito dietro a quota 24. Una vittoria della squadra di Simeone potrebbe dunque aumentare il distacco e permettere all'Atletico di restare in scia del Barcellona, tre punti avanti e impegnata nel derby contro l'Espanyol. Se dovesse vincere l'Alaves, invece, l'Atletico scenderebbe in quarta posizione.

I padroni di casa partono subito bene e trovano la rete del vantaggio al 25esimo minuto grazie a Nikola Kalinic, schierato nuovamente titolare da Simeone nel campionato spagnolo dopo quasi 2 mesi. Il raddoppio arriva all'82' con Griezmann, cinque minuti dopo arriva il terzo gol di Rodrigo.

I prossimi impegni dell'Atletico Madrid sono martedì nell'ultimo turno di Champions League, in casa del Brugge, e sabato 15 dicembre in casa del Real Valladolid, nel 16esimo turno di campionato, che verrà chiuso proprio dall'Alaves, impegnato lunedì 17 in casa contro l'Atletico Bilbao. Ma ecco gli highlights di Atletico Madrid-Alaves:

Kalinic 25' (1-0)

Dicen que no marca, pues va el Kalinic y marca gol con la poya. pic.twitter.com/2eVLOVnxTt — Fabio Bolzoni (@erchuapereturns) December 8, 2018

Griezmann 82' (2-0)

#Atletico 2:0 #Alaves | La Liga | Day 15 | 82' #Griezmann#AtletiAlavés

via @VideoGoals_HD pic.twitter.com/z23U58uJrN — via @VideoGoals_HD (@viaVide44311198) December 8, 2018

Rodrigo 87' (3-0)