Sancho regala una vittoria fondamentale ai gialloneri; restano 9 i punti di vantaggio sul Bayern Monaco

3 ore fa di Alessandro Naimo

Schalke 04-Borussia Dortmund, match valido per la 14ª giornata di Bundesliga, vede la squadra di Favre impegnata per mantenere intatto il vantaggio in classifica. Il Dortmund ha infatti all'attivo un filotto di quattro vittorie consecutive, che gli hanno permesso di portare il distacco dalla seconda in classifica, il Gladbach, a 7 punti. Lo Schalke, dal canto suo, non sta vivendo la sua stagione migliore: la squadra di Tedesco ha pareggiato l'ultima gara in casa dell'Hoffenheim ed è al momento 12esima in classifica, con 14 punti.

I prossimi impegni vedono il Borussia Dortmund giocare l'ultimo turno di Champions League martedì 11 dicembre in casa del Monaco. Sabato 15 i gialloneri saranno invece impegnati in casa contro il Werder Brema, fischio d'inizio alle 18.30 Lo Schalke 04 invece giocherà in Champions nella gara casalinga contro il Lokomotiv Mosca, sempre martedì 11 dicembre. Nel 15esimo turno di Bundesliga invece lo Schalke sarà impegnato in casa dell'Asburgo. Ma ecco gol e highlights di Schalke 04-Borussia Dortmund 1-2: